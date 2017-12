Diputado. Eggimann sostiene que la idea reformista no se tiene que agotar en la reelección.

Julio Eggimann | Bío | Diputado provincial del peronismo, integrante del bloque Mística Peronista. Presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de Santa Fe





El diputado provincial Julio Eggimann (PJ-Mística Peronista) mostró su negativa a discutir una reforma constitucional, como impulsa Miguel Lifschitz, si el eje va a estar puesto en la reelección del gobernador. De todas formas, dijo que la posición final sobre el tema deberá enmarcarse en lo que resuelva orgánicamente el PJ santafesino. Pero avisó: "Así como está planteada, no tiene mucho sentido".

Por otra parte, el legislador oriundo de Venado Tuerto, analizó la situación que vive el peronismo a nivel nacional y bregó, en ese sentido, para que las diferencias internas puedan converger en un proceso de unidad que amalgame todos las expresiones que hoy dispersas en el PJ. "Tenemos que volver a ser capaces de ser una opción para las mayorías", postuló el dirigente en una entrevista con LaCapital.

—¿Cómo se planta el peronismo frente a la idea del gobernador Lifschitz de reformar la Constitución provincial

—El PJ siempre a ha sido proclive a favorecer las reformas, pero queremos discutir el perfil de esa reforma, porque si se agota en un planteo para satisfacer las aspiraciones reeleccionistas de una persona, no va a ser un punto que nos atraiga. Si hay que discutir reforma, debatiremos lo que tiene que ver con la incorporación de derechos de última generación, temas que va mucho más allá de la extensión de los mandatos. Además hay puntos que se pueden hacer sin necesidad de la reforma, como la ley de autonomía municipal, que la presenté como proyecto. No hace falta una reforma constitucional para que se consagre. Así como está planteada no le encontramos sentido. De cualquier forma, lo vamos a discutir en el conjunto del PJ santafesino.

—¿Y se introducen que los cargos electivos extender el mandato de los jefes comunales y ponerle límites a la reelección de los legisladores?

—Sería bueno que se plantearan mejoras. Pero la Constitución actual no impide las reelecciones. Esta Constitución actual no impidió la continuidad del mismo segmento político, en este caso el socialismo. Hay cuestiones que tienen que ser debatidas para modernizar la Constitución, pero queremos ver el contexto, el perfil y el contenido de la reforma que proponen.

—¿Dan los tiempos para impulsarla en 2018?

—Los tiempos podrían dar, pero yo hoy no veo consenso político suficiente.

—Tanto Binner, Bonfatti y ahora Lifschitz se han manifestado a favor de la reforma y siempre desde la oposición dicen que no es tiempo para hacerlo. Le van corriendo el arco...

—Pero este mismo argumento han planteado ellos cuando Jorge Obeid la quiso impulsar. El socialismo no dio aval a esa idea, aún cuando él propio Obeid se autoexcluía de una eventual reelección.

—También da la sensación que en el Frente Progresista no hay una posición unificada...

—El año pasado teníamos esa sensación, aunque puede ser que ahora estén fijando posiciones comunes. Dentro del justicialismo tampoco hay consenso, porque hay divergencias entre los distintos sectores. Vamos a hacer un esfuerzo para tener una posición común. El peronismo están en una situación particular.

—¿Cuál es esa particularidad del peronismo?

—No tenemos una conducción a nivel nacional . Estamos atravesando una situación especial. Por mencionar algunos de los duros momentos que vivió en su historia, que supo de proscripciones y persecuciones ,se puede decir que así como el peronismo fue capaz de superar exitosamente la ola alfonsinista, seguramente podrá superar esta ola amarilla que se expandió fuertemente en todo el país , ya que si bien son circunstancias históricas diferentes, en ambas estaba electoralmente derrotado, sin conducción unificada y fragmentado en sectores . En el año 85 hasta se dividió en dos congresos partidarios opuestos , Odeón y Río Hondo , pero la renovación logró consolidar el voto directo de los afiliados logrando luego la unidad y la victoria, más allá de las consideraciones que merezca lo que ocurrió luego.

—¿Cómo se concilian las visiones contrapuestas?

— Hoy ,donde algunos prefieren atribuir la derrota a la conducta electoral de determinados sectores sociales o medios periodísticos pero olvidan estudiar adecuadamente los errores propios que la causaron , también debemos vivenciar un proceso de renovación interna , abriendo el debate, generando autocríticas constructivas, erradicando prácticas vanguardistas, soberbias y excluyentes que expulsan en vez de sumar . De ese modo , surgirá una nueva conducción que exprese unidad en la diversidad, conteniendo a todos los sectores internos desde una concepción movimientista y un frente amplio que teniendo como referencia central el mensaje sabio y vigente de Perón , sin "ismos" que lo desvirtúen, construya una propuesta moderna , atractiva y democrática , con una mirada abierta a las demandas integrales de la sociedad y desde ya , defendiendo los valores nacionales y populares en oposición al modelo neoliberal encabezado por Macri que genera endeudamiento y empobrecimiento , haciendo ajustes sobre los sectores más débiles , tal como demuestra la reforma previsional recientemente aprobada que perjudica severamente a los jubilados. Tenemos que volver a ser capaces de ser una opción para las mayoría.

—¿Cómo se tiene que dar la esa reorganización?

—Tiene que ser a través del voto amplio y directo. Tenemos que encontrar los puntos de unidad, terminar con una conducción cerrada, sectaria, que expulsa. Va ser necesario revitalizar el PJ a través de una amplia participación, que se convoque a todos. En este sentido, en Santa fe, uno aspira que sectores que estuvieron participando de otras opciones políticas sean parte del modelo a construir. Acá hay compañeros, por ejemplo, que estuvieron en Frente Renovador. Queremos que todos vuelvan a confluir en un proceso participativo y abierto. En Santa Fe hemos procesado inteligentemente lo que es kirchnerismo y no kirchnerismo. Resolvimos esta cuestión generando, si se quiere, una vanguardia nacional donde esta experiencia que hicimos en Santa Fe demostró ser valiosa, porque se hizo una buena elección. No pasó así en otros distritos, como en provincia de Buenos Aires. Hay que profundizar este camino.

—¿Quién encabezaría ese proceso? En las últimas dos elecciones dejaron dos referencias excluyentes: Rossi y Perotti.

—En Santa Fe tenemos buenos candidatos, buenas figuras, pero no hay un eje conductivo claramente referenciado. Este proceso va ser a partir de que los distintos sectores que hacen que el peronismo vaya amalgamando una estrategia común. Nosotros venimos de un sector interno (Mística Peronista) que hizo una elección muy valiosa con Claudia Giaccone. Sacamos 70 mil votos. Es un punto de partida junto a otros sectores como el NES (Rodenas), Rossi, Perotti, todos tendremos que ser capaces de hacer una estrategia común.

