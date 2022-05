Cómo bloquear a Milei, según el nuevo gurú del PRO

Sin datos de encuestas ni de focus groups, pero sí con conocimiento de primera mano de esa experiencia, Raffo comparó el proceso político argentino y lo que ocurrió en Brasil. En el país vecino no fue la derecha tradicional la que capitalizó el malestar con los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), sino Jair Bolsonaro.

“En cierta forma, Milei es el piquete de la clase media”, escribió Raffo hace diez días en su cuenta de Twitter.

Con 15 años de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y una fallida experiencia en el gobierno nacional, el PRO ya no representa a lo nuevo, resaltó el consultor, pero sí puede levantar otras banderas.

“Él cree que el PRO puede seguir encarnando el cambio y representar el enojo de un sector de la sociedad”, dijo a La Capital el diputado nacional y vicepresidente nacional del PRO, Federico Angelini, quien participó de la reunión.

Asistieron al encuentro realizado en el búnker central del partido los principales dirigentes del espacio: Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Jorge Macri, Humberto Schiavoni y Fernando de Andreis. María Eugenia Vidal (contagiada de Covid-19) y Federico Pinedo siguieron la exposición del estratega por Zoom.

Además, Raffo hizo hincapié en dejar de lado los tironeos entre halcones y palomas y enfocarse en ofrecer soluciones. “Ya pudimos hacerlo, tenemos que recrear expectativas”, indicó Angelini.

El factor Milei atraviesa a la mesa chica del PRO

Instalado en San Pablo, Raffo ofrece servicios para campañas electorales, comunicación gubernamental, encuestas, publicidad, medios y redes sociales. En el sitio web de la consultora que dirige con su hija Juliana aparece una cartera variada de clientes actuales y pasados. Allí figuran ex presidentes como Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, el ex presidente interino Eduardo Duhalde y el dos veces gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, fallecido en 2018.

“Una campaña electoral es como un partido de tenis: casi siempre gana el jugador que comete menos errores no forzados. Para eso, hay que prepararse bien, entrenar mucho, conocer las fortalezas propias y las debilidades del adversario, tener la mejor estrategia y mantenerla durante todo el juego”, afirman los Raffo en la página de su consultora.

Ácido en redes sociales contra el gobierno de Alberto Fernández, Raffo tiene vasos comunicantes con el PJ no kirchnerista. “Guillermo no es un talibán, aprecia mucho al peronismo de la zona núcleo. No me lo imagino auspiciando un desprecio al peronismo, como sí podrían hacerlo Jaime Durán Barba o Marcos Peña”, planteó un consultor que lo conoce bien.

Con ambos especialistas fuera del laboratorio del PRO y el puesto de consultor estrella todavía vacante, en el partido quieren darle continuidad a las charlas con Raffo, pero todavía no está definido el formato.