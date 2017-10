Comenzó el juicio político al suspendido juez Freiler

El camarista Eduardo Freiler, suspendido por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y enriquecimiento ilícito, comenzó a ser enjuiciado ayer en una audiencia donde los acusadores pidieron su remoción y la defensa justificó sus bienes y advirtió que se ha buscado "denostarlo como persona".

Apenas se escucharon a las partes, Freiler hizo su descargo: dijo que los encargados de la acusación "mienten" y "hacen una construcción llena de falsedades que rebotan en la prensa".

En ese contexto, disparó dos tiros por elevación: el primero cuando dijo que la casa que se le atribuye en Olivos vale "la tercera parte que la que habita" el consejero-diputado del PRO Pablo Tonelli, uno de los acusadores, y el segundo cuando aseguró que en el Consejo de la Magistratura no se había hecho ninguna pericia sobre su patrimonio.

"No se ha hecho ningún peritaje. La acusación solo solicitó una simple cuenta. Fantasiosamente sostiene un número sin estar representantes de la economía o las finanzas para analizarlo. Ahora van a poder contar con un contador como Hugo Marcucci (diputado santafesino de Cambiemos y miembro del jurado) y no como le sucedió a (Ruberto) Godoy, que porque no era abogado no pudo estar en el Consejo de la Magistratura", dijo.

Fue por el desplazamiento de Godoy, por orden judicial, y la demora en el juramento de su reemplazante, el senador Mario Pais, que el 17 de agosto el oficialismo aprovechó el numero provisorio de 8 miembros en la Magistratura para conseguir los dos tercios y votar la suspensión de Freiler en su cargo de juez.

La defensa pidió la nulidad de aquella resolución: "Destituir a un juez es tocar una fibra íntima de la República" y "así como se le exige a un juez mayor celo en su ética, para desplazar a un miembro de la Justicia también tenemos que tenerla", dijo, y consideró que validar la suspensión era "favorecer a la trampa y la picardía".

Por mayoría lo rechazó el Jury, integrado por los jueces Inés Cantisani y Mario Márquez, los senadores Walter Barrionuevo (FpV-PJ) y Silvia Giacoppo (Cambiemos), los diputados Diana Conti (FpV-PJ), Hugo Marcucci (Cambiemos) y el abogado Raúl Piaggio.