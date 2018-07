Cobos recordó los diez años de un "conflicto innecesario"

A diez años de su voto "no positivo" en el Senado nacional, que frenó la resolución 125 de retenciones móviles para el campo, el ex vicepresidente Julio Cobos consideró que "fue un conflicto innecesario" el que abrió la ex presidenta Cristina Kirchner con el sector.

"Había dejado de ser un conflicto social, había cortes, desabastecimiento. Fue un conflicto innecesario", dijo el radical y actual senador nacional por Mendoza.

Cobos recordó también que pidió que el tema se tratara en el Congreso nacional, pero que "no se quería cambiar ni una coma" del proyecto oficial.

"Hoy, frente a cualquier problema, se convoca a los gobernadores. Yo me acuerdo que los llamé, todos me dijeron que venían al Senado y, después, llegaron tres nada más: Hermes Binner (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis)", rememoró.

Señaló que en la madrugada del 17 de julio de 2008, antes de su "no positivo" que desempató la votación, lo trataron de convencer de que su decisión debía ser otra.

"Por dentro sabía que esa decisión no iba conducir a nada", señaló en relación a los pedidos para que acompañara al oficialismo de entonces.

Además, Cobos analizó lo que significó su "no positivo" ese día. "El país se alivió. Todos se beneficiaron con mi decisión", afirmó.

Según reveló, no fue consultado sobre el proyecto oficial de ese momento y dijo que él mismo planteó "distintas alternativas para salir del conflicto".

También contó cómo llegó a la decisión de votar en contra del proyecto oficial. "Había gobernado una provincia (Mendoza) y todos los votos, sin excepción, de un partido o el otro de aquellos que fueron gobernadores tuvieron el mismo sentido que el mío. Hablo de Carlos Reutemann (Santa Fe), Rubén Marín (La Pampa), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Pablo Verani (Río Negro)", repasó.

Acerca de la discusión del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras alternativas para bajar el déficit, de congelar las retenciones a la soja en una tasa del 25, por ciento (hoy en 26,5 por ciento por un esquema de rebaja mensual de 0,5 por ciento desde enero pasado), Cobos señaló: "No creo que la salida para disminuir el déficit sea no cumplir la palabra".

Días atrás, Macri le había asegurado a la Mesa de Enlace que no se alterará el esquema de baja de las retenciones.