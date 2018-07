Cobos dijo que con la resolución 125 "apareció la grieta"

El senador nacional por la UCR Julio Cobos recordó el décimo aniversario de su voto "no positivo" en la resolución 125 que establecía retenciones móviles para la exportaciones.

"Apareció bastante la grieta", sostuvo anoche en Animales Sueltos el entonces vicepresidente que fue el encargado de desempatar sobre esta resolución que enfrentó al gobierno kirchnerista con el campo.

Acerca del sufragio recordó: "Emilio Rached (quien definía el voto) habló conmigo el día anterior y me dijo 'Me llamó Alfonsín (padre) y no voy a poder acompañar'. Llegó el día de la sesión, veo que se levanta y va a mi oficina para decirle a mis colaboradores que iba a votar en contra. A las cuatro de la tarde ya sabía que tenía que desempatar", recordó.

Sobre los días posteriores a la votación, el funcionario confesó que tomó la decisión de viajar en auto a Mendoza y no en avión para esquivar al periodismo: "La pasé muy mal, esto me complicó la vida en general". Y agregó: "Cuando se ha vivido un momento crítico, ha quedado marcado a fuego. Estábamos ante un hecho de ruptura social"