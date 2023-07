Clara García: "En seguridad, educación y salud el gobierno provincial se borró"

La precandidata a diputada provincial apuntó contra Perotti y sus rivales en las Paso: "Le ganó a Corral y Bonfatti pero a mí no me ganó ni me va a ganar"

"Perotti le ganó a Corral y Bonfatti pero a mí no me ganó ni me va a ganar", sostiene Clara García, referente socialista y precandidata a diputada provincial por la lista Adelante, de Unidos para Cambiar Santa Fe . "Fui la diputada más valiente a la hora de marcar lo que Perotti no hizo y en lo que Perotti mintió, y jamás pudieron rebatirme ni un solo punto", asegura.

Entrevistada por La Capital , García i ndicó que trabajará desde la Cámara baja para dar gobernabilidad a un eventual futuro gobierno de Unidos —que, en su opinión, estará encabezado por Mónica Fein —, consideró que la ex intendenta "es la única persona con experiencia de gobierno" y se despegó del estilo de campaña de Carolina Losada y Maximiliano Pullaro . "La chicana política, la campaña sucia y los títulos picantes sólo para agredir, siempre perjudican a quien lo dice y a la política", planteó.

Clara García: "Perotti no puede caminar solo por ningún barrio de Rosario"

—En estos últimos días se está viendo un involucramiento mayor de la gente, se está interiorizando más de las distintas alternativas. Lo mejor que nos puede pasar es que este domingo haya una gran afluencia de público. Votar es un ejercicio democrático que tenemos que valorar y ejercer, porque en la medida en que no lo hacemos, otros deciden. Tenemos mucho por elegir para volver a poner a Santa Fe en el lugar que nunca debió haber perdido. Yo me siento artífice de esa opción de futuro.

—¿Qué les está pidiendo la sociedad en las distintas recorridas y actividades que estuvieron haciendo?

—Hay algunas cuestiones puntuales de algunos lugares y otras son más genéricas. Por supuesto, en Rosario el tema de la inseguridad cruza todos los reclamos. Cuando uno tiene una vida en medio de una zona vulnerada por la violencia se ven comprometidas la educación, los clubes de barrio, los comercios. Pacificar Rosario es absolutamente crucial, por el delito y por el resto de los aspectos que se distorsionan. En otros lugares el tema seguridad no es el primordial, aunque en muchos lados sienten temor a salir a la calle y que te roben. También aparece el tema de la salud pública. Más en este invierno, donde hay emergencia pediátrica, con salas de internación cerradas y muchas demoras. En educación, cuando voy a una escuela pública y la veo en buen estado pienso que seguramente hay una cooperadora de madres y padres que pueden afrontar lo que la provincia no pone. El gobierno provincial se borró, no tuvo la escala para llevar adelante lo que la provincia necesitaba y hay reclamos absolutamente en todos los aspectos.

—¿Cuánto pesó en su decisión de ser candidata a diputada la posibilidad de enfrentar a Perotti en la misma categoría?

—Nosotros tomamos una decisión como equipo de alta competencia, que es hacer que cada jugador tenga el mejor rol para ese equipo. Para ese momento, la experiencia de gestión de Mónica Fein era indispensable en una provincia sin gestión, y sin duda era importante la experiencia de Clara García como la diputada más valiente a la hora de marcar lo que Perotti no hizo y en lo que Perotti mintió. Ambas cosas se combinaron, y estoy segura de que Mónica Fein es la mejor opción para gobernadora y que el 10 de septiembre yo voy a poder hacerle frente a Perotti para que las malas prácticas que tuvo en su gestión, tratar de disciplinar al que es de su entorno y al que no lo es, no lo vaya a hacer en la Cámara de Diputados.

https://twitter.com/ClaraGarcia_SF/status/1677090370537005059 Cuando la mayoría miraba para otro lado por conveniencia, yo le puse límites a un gobernador que se creía dueño de Santa Fe. Este 16 de Julio el freno se lo podemos poner todos. Tenemos la fuerza y la experiencia para hacer el cambio que Santa Fe necesita. pic.twitter.com/eW96tXI2ZZ — Clara García (@ClaraGarcia_SF) July 6, 2023

—¿Por qué dice que es la única que le puede ganar a Perotti?

—Perotti le ganó a Corral y Bonfatti pero a Clara García no le ganó ni le va a ganar. Sería más cómodo para él enfrentarse a candidatos que jamás le pusieron los puntos. En estos cuatro años estudié la gestión. Analicé qué se había cumplido y qué no, dónde estaba la plata y por qué no se cumplían los compromisos asumidos mientras la gente estaba pasando necesidades en todo aquello que la gestión debía resolver. Esa voz en alto la tuve en los momentos más bravos, cuando Perotti tenía la fuerza de ser el gobernador. Jamás pudieron rebatirme un solo punto de lo que yo haya dicho, más allá de alguna chicana de ocasión que haya dicho alguna segunda línea. Esa es la fuerza que voy a tener para ganarle el 10 de septiembre.

—¿Tiene pensados sus primeros proyectos para la nueva Legislatura?

—La Legislatura tiene que recomponer el diálogo político con el Ejecutivo. Es lo peor que se perdió por esta manera tan poco constructiva que tuvo Perotti, de entrar proyectos por mesa de entrada sin dialogar. El 16 de julio se elige quién encabeza el gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe y Clara García va a dar gobernabilidad desde la Cámara de Diputados. No es tan importante que un diputado sea el que presente el proyecto como que apoye a un gobierno que va a llevar adelante medidas transformadoras y que va a necesitar leyes innovadoras.

—¿Esta interna tan fuerte entre Losada y Pullaro perjudica a Unidos como marca pero beneficia a Fein?

—La chicana política, la campaña sucia y los títulos picantes sólo para agredir, siempre perjudican a quien lo dice y a la política. Estoy convencida de que tienen que cambiar la actitud. Seguramente, refuerza el hecho de que Mónica Fein es la única persona con experiencia de gobierno conseguida con ese temple que te da haber tenido que tomar decisiones muy fuertes. Cuando es así no te quedás en la cosa menor de criticar al otro. Este martes Mónica presentó un dossier de 130 acciones para llevar adelante en los cien primeros días de gobierno. Eso no estuvo preparado en un escritorio, fue hecho por equipos técnicos que en estos años siguieron estudiando y recorriendo la provincia. Ojalá hubieran podido debatir Pullaro y Losada con Mónica sobre proyectos concretos, pero no pudimos ver los de los otros candidatos.

https://twitter.com/ClaraGarcia_SF/status/1676363422911348737 Es un orgullo caminar con Mónica la provincia. Como lo hicimos con Hermes y Miguel, soñando y transformando. vamos adelante en Santa Fe! Con compromiso, diálogo y equipos preparados. Como lo hicimos siempre, lo haremos ahora.#MonicaFeinGobernadora https://t.co/JxR2z8QhtB — Clara García (@ClaraGarcia_SF) July 4, 2023

—¿Si no gana Fein van a acompañar a quien triunfe, ya sea Losada o Pullaro?

—Nuestro compromiso está en Unidos, así lo afirmamos y cumplimos nuestra palabra, pero pensamos que la contienda es de a tres. Nuestra fuerza y nuestro voto es para que sea Mónica Fein quien gane.

—Esta semana Antonio Bonfatti dijo que en el socialismo quisieron jubilarlo y que pareciera que no existiera. ¿Cuál es la respuesta ante ese planteo?

—Normalmente citamos como nuestros grandes referentes del socialismo a Hermes Binner y Miguel Lifschitz porque ambos fueron intendentes de Rosario —Mónica siempre los menciona como sus antecesores— y porque no están. Su ausencia ha llevado a que todos busquemos liderazgos nuevos. Estamos en un proceso respetuoso, en el que no nos vamos a dividir pero donde se marcan diferencias.

—Hablando de Binner y de Lifschitz, ¿ve a algunos actores de la política santafesina y rosarina que tratan de apropiarse del capital político del socialismo?

—Nos da un gran orgullo que el legado y el capital del socialismo sea tan valorado por los socialistas y por quienes no lo son. Por supuesto, Hermes y Miguel fueron socialistas de cuna y quienes estuvimos a su lado a lo largo del camino hemos tenido un aprendizaje, y sentimos que nos ha legado una antorcha que es la que llevamos y dejaremos a las generaciones futuras. Siempre hay que hablar de los líderes con muchísimo respeto y aprender lo que nos legaron: humildad, generosidad, dejar pasar agresiones, escuchar siempre escuchando a la gente, trabajar 24x7. Mirá si hay para aprender.