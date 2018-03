Ciudad Futura salió a proponer un "ballottage" para intendente en 2019

En su primer congreso provincial, Ciudad Futura planteó un desafío con la vista puesta en 2019. Rechazaron la idea de "un gran frente" donde se diluyan las diferencias con otros partidos, pero propusieron una interna en la categoría intendente para evitar "un retroceso en la ciudad".

Ciudad Futura pateó otra vez el tablero político en el marco de los debates que se vienen dando acerca de la posibilidad de la conformación de un "gran frente" donde confluyan todos los espacios que están en la vereda de enfrente de las políticas del PRO. Plantean un virtual ballottage generando una interna abierta solo en la categoría intendente y listas separadas para concejales. Para que cada partido no pierda su identidad pero sólo uno llegue a las generales para enfrentar al PRO por la Intendencia.

"Se trata de inventar nuevas formas de hacer política, de crear cosas que no existen y dejar mezquindades de lado. No creemos en la idea de un frente anti-PRO, porque nada que sea anti tiene ningún futuro. Si sólo nos une el espanto no podemos crear un futuro que genere esperanza, pero tampoco podemos ser tan egoístas de por querer mostrar las diferencias con los otros partidos entregarle en bandeja la ciudad al neoliberalismo, que es lo que pasaría si llegamos 4 candidatos a la generales. Por eso esta propuesta que tiene un alto grado de audacia e innovación política. No se hizo nunca, seria una especie de semifinal y que llegue el mejor a la gran final", explicó Juan Monteverde, referente de Ciudad Futura y candidato a intendente por esa fuerza para el 2019.

Competencia

Así, la propuesta se materializaría en una Paso donde compitan en la categoría intendente el candidato del socialismo, el de Ciudad Futura y el del peronismo. La fuerza más votada iría a las generales a competir con el PRO, donde la ciudad viviría un virtual clima de ballottage. "Que el PRO gane Rosario seria un gran retroceso, y muchos nos piden que nos unamos con cualquiera con tal de evitarlo. Pero Ciudad Futura justamente nació como alternativa a los partidos tradicionales porque pensamos que son más parte del problema que de la solución. Por eso esta fórmula permite avanzar, hacer posible lo que parecía imposible, es decir: que nos unamos por un bien mayor que es evitar el retroceso, pero que no nos amontonemos con gente que pensamos muy distinto en muchas cosas. Que los rosarinos y rosarinas elijan, no a quien es el mejor candidato como en una interna clásica, sino quien es la mejor fuerza, la mejor forma de hacer las cosas, para ganar la ciudad frente al PRO", advirtió Juan Monteverde al termino del congreso de su partido que reunió a más de 350 hombres y mujeres en el Teatro de Empleados de Comercio.

La propuesta de la gran interna sólo se vería reflejada en la categoría intendente, ya que en la propuesta de Ciudad Futura se aclara que en la categoría concejales cada proyecto político iría con lista propia y por separado. Es justamente este aspecto lo que lo diferencia de la idea de un frente único.

La idea, nombrada "Plan 2019: Una nueva apuesta política. Primero los rosarinos, después los partidos políticos", pretende iniciar "un proceso de debate y acción para presentarle a los rosarinos no sólo las ideas sino los cómo, los proyectos concretos para transformar nuestra ciudad. Para que al final de ese camino la gente pueda elegir no sólo el candidato o la candidata a intendente que mejor exprese esas ideas, sino cuál es la mejor fuerza política (la mejor manera de hacer las cosas) que puede hacerlo realidad", explicaron en un comunicado.

Juan Monteverde, concejal y máximo referente de Ciudad Futura.