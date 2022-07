Cinthia Fernández se cruzó a Sergio Berni y lo chicaneó: "No se ponga nervioso"

“No digan cosas que yo no dije. Yo no dije absolutamente nada. Que se haga cargo aquel que nombró a este cantante”, expresó Sergio Berni, en referencia a los comentarios del representante de L-Gante tras vincular al artista al conflicto. Allí fue interrumpido por Cinthia Fernández: “A mí no me parece deslizar algo si no tiene pruebas en algo tan complejo”.