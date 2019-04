Comenzó el período para excusarse de ser autoridades de mesa en la elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del próximo 28 de abril y llamó la atención de las autoridades electorales el alto número de pedidos para ser eximidos de la obligación cívica, a razón de un centenar por día. No obstante, la situación no afectara el comicio.

"Estamos recibiendo bastantes excusaciones de personas que fueron designadas autoridades de mesa. Algunas por viaje, otras por cuestiones de salud, otras porque son mujeres que tuvieron familia hace poco y que deben cuidar de su bebé", reveló a UNO en la Radio el prosecretario Electoral de la provincia, Patricio Pascual, en la capital provincial.

"El número es importante, pero en el total es un porcentaje pequeño", advirtió el funcionario provincial, en un esfuerzo por poner en perspectiva la cifra, y detalló: "Por día estamos recibiendo casi cien excusaciones, pero como hablamos de un total de más de 24 mil personas citadas, porcentualmente no es tan grande el número de excusaciones".

"Aún no se ha resuelto si se va a realizar y en qué términos se va a hacer la consulta popular por la Reforma Constitucional"

"Los motivos que se ponen para excusarse son varios, algunos porque se van de viaje, otros por cuestiones de salud, también hay mujeres que tuvieron familia hace poco y que deben cuidar de su bebé", explicó Pascual, quien detalló en el padrón de la provincia hay unas 2.800.000 personas en condiciones de votar el próximo 28 de abril.

En la provincia habrá 8.200 mesas y 400 locales de votación. Además, para las cinco categorías –gobernador, senadores, diputados, intendente y concejales– que se van a votar en la provincia se van a imprimir seis millones de boletas.





El operativo también incluye 8.200 urnas que se van a utilizar en la primaria y otras 8.200 que se van a utilizar en la general.

urnas1.JPG



Hoy comenzaron las capacitaciones de las autoridades de mesa. "Las capacitaciones van a ser para autoridades de mesa –presidente y sus asistentes–, asistentes de escrutinio y jefes de local. Nosotros vamos a empezar con este trabajo con la modalidad presencial con personal de la Secretaría Electoral y de la Secretaría de Tecnologías", señaló Pascual.

Consultado sobre si se hará la consulta popular por la reforma Constitucional, Pascual dijo: "Actualmente se está tratando entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal y aún no se ha resuelto si se va a realizar y en qué términos se va a hacer. Tengo entendido que las tratativas no están cerradas todavía y se sigue el diálogo. Hasta ahora no hay una decisión tomada".