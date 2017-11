Ciccone: se reanudó el juicio y el ex vicepresidente fue trasladado desde Ezeiza

El detenido ex vicepresidente Amado Boudou fue trasladado ayer, por primera vez, desde la cárcel de Ezeiza a los Tribunales de Comodoro Py 2002 para asistir al juicio oral en su contra por la venta de la ex Ciccone Calcográfica. En ese marco, el ex jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Capdevilla declaró que se tuvo que ir del país y perdió su carrera por el caso

Con fuerte custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Boudou fue ingresado a la alcaidía de la sede judicial con casco y esposado. Poco después, llegó a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 4, con las manos liberadas y de traje.

El ex vicepresidente, detenido el 3 de noviembre pasado por orden del juez federal Ariel Lijo acusado de supuesto lavado de activos en la causa en su contra por enriquecimiento ilícito, pidió escuchar al testigo José Capdevilla, ex jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía cuando presidió esa cartera.

El primero en ingresar a la sala fue su consorte de causa, José María Núñez Carmona, y luego lo hizo él por una puerta lateral que también usan los jueces. A ambos detenidos los escoltaba personal del SPF.

Ya con libertad de movimientos, Boudou abrazó a su abogado Eduardo Durañona y al de su socio, Matías Molinero, y luego conversó informalmente con ambos y con Núñez Carmona.

Este último también fue alojado en Ezeiza, pero ambos no se ven y permanecen en diferentes módulos.

Luego, Boudou se sentó junto a su abogado para leer partes del expediente, conversar, tomar agua y comer caramelos hasta que empezó la audiencia.

"Estoy un poco nervioso. Me tuve que ir del país, perdí mi trabajo, mi trayectoria y mi carrera en Economía por esta causa", arrancó Capdevilla ante los jueces.

Lo escuchaban Boudou y Núñez Carmona, mientras que otro enjuiciado, Alejandro Vandenbroele, no asistió a la audiencia y sí lo hizo su nueva defensa oficial.

Capdevilla es uno de los testigos clave del caso porque en 2010 aconsejó no contestar una consulta de la Afip de Ricardo Echegaray, que pretendía obtener una opinión de Economía sobre la posibilidad de conceder un plan de pago a la empresa The Old Fund que había comprado a la endeudada Ciccone.