El periodista Samuel "Chiche" Gelblung habló de distintos temas de la actualidad política y al referirse a Cristina Fernández de Kirchner confesó que le parecía "una mujer atractiva", pero de inmediato aclaró que "no la invitaría a salir. No se si es muy divertida", añadió.

Gelblung se sometió a una larga entrevista con Luis Novaresio con quien abordó todos los temas candentes de cara a las elecciones Paso. Habló de sus sensaciones sobre lo que podría ocurrir a partir del 11 de agosto, la figura de Roberto Lavagna, la decisión de Cristina de ir como candidata a vicepresidente y el rol de La Cámpora dentro del peronismo.

Cuando Novaresio intentó profundizar un poco más sobre la opinión que el legendario periodista tiene sobre la expresidenta, "Chiche" comenzó diciendo que le "caía bien, es una política muy inteligente".

"Cristina tiene una capacidad de comunicación que no he visto en muchos políticos. Quizás Alfonsín. Intelectualmente me sorprendió muchas veces. Decir pindongas y cuchuflitos, es una genialidad. Después se pueden enojar, pero tiene una cosa espontánea, canchera, tiene la capacidad de instalar temas", remarcó Gelblung.

Al ser consultado sin medidas tintas se le parecía una mujer atractiva, "Chiche" respondió: "Nunca la pensé como mujer de atracción. Me parece una mujer interesante, una bella mujer; y se lo dije cuando la entrevisté. Está buena pero nunca la vi con ese criterio. Nunca la invitaría a salir. No me gusta invitar a nadie que te rechace. Igual nunca la pensé en esos términos. Me parece una mujer atractiva, pero no se si es muy divertida. Me parece que es aguda, interesante, un bicho raro en la política".

Cuando le preguntaron si la invitaría a salir a Vida, el periodista dijo tajante que no. "A Vidal la veo como jugando demasiado a ser ingenua y no tiene nada de eso. Macri me dijo hace muchos años que Vidal era una leona en política".