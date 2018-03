La ex senadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde dejó hoy abierta la posibilidad de participar activamente del rearmado del peronismo, pero puso como condición que el proyecto la "enamore".

Consultada sobre la posibilidad que dejó abierta en los últimos días su marido, el ex presidente Eduardo Duhalde, de sumarse al armado peronista para 2019, la ex senadora afirmó: "Voy a participar en 2019 sólo si el proyecto me enamora".

Además, consideró -en declaraciones a FM La Patriada- que "no es momento de egoísmos" dentro del partido.

Por otra parte, consultada sobre la gestión actual del gobierno de Cambiemos, dijo que votó a ese espacio político y no se arrepiente.

"Voté a Cambiemos y no me arrepiento porque era Cristina o Macri, pero veo al Gobierno con muchas dificultades", sostuvo, y señaló que observa "que hay muchos temas que tendría que haberlos encarado distinto el Presidente".

Por último, la ex legisladora nacional opinó sobre el Día de la Mujer, que contará con una extensa jornada de lucha en todo el país, y pidió por más mujeres en "los sectores de poder".