CFK volvió a fustigar las políticas macristas

La ex presidenta y actual candidata a vicepresidenta del Frente de Todos (FdT), Cristina Kirchner, utilizó ayer las redes sociales para agradecer "las muestras de cariño" que recibió el sábado pasado en La Matanza, durante la presentación de su libro Sinceramente, y reiteró que "el endeudamiento y el hambre" le resultan "intolerables e insoportables".

"Gracias La Matanza por el enorme cariño que siempre me dan. Ustedes saben que es mutuo", tuiteó Cristina en un mensaje que incluyó el emoji de un corazón y la frase "ayer vivimos una tarde inolvidable".

El mensaje que subió a las redes tiene ajunto un breve video en el que se editaron fragmentos del discurso que dio el sábado, durante la presentación del libro.

"El endeudamiento y el hambre me resulta algo intolerable e insoportable, verdaderamente. ¿Cómo puede ser posible con una población de grandes recursos humanos estemos siempre en la misma situación como el cangrejo? Hacemos y volvemos para atrás", se le escucha decir en off a la ex mandataria.

"Creo que vamos a iniciar una etapa política diferente. Alberto (Fernández) es una persona de mucho diálogo, de mucho hablar, de mucho conciliar. Quiero también que los sectores que más se han beneficiado y que pueden seguir comiendo, estudiando, viajando, viviendo, le presten un poco de atención a los que ya apenas pueden sobrevivir. Me parece que esto es la etapa que viene", señaló la ex presidenta, dando por sentado el triunfo del Frente de Todos (FdT) el 27 de octubre próximo.

En ese sentido, continuó: "El Estado no es alguien que le es ajeno. El Estado es el instrumento que se creó para que pueda ayudar a los más débiles frente a los más poderosos. Si no hubiera Estado, sería la ley de la selva" .

"Si no hubiera una legislación laboral, la gente viviría como en la etapa de la revolución industrial, trabajaría por comida o debería ir presa por sus deudas. El Estado y la política, tan denostada, es el único instrumento que tienen los menos favorecidos de una sociedad para que alguien los defienda y los representen. Que no abominen de eso, porque es el instrumento de defensa, finalizó la ex presidenta.

El sábado próximo, Cristina presentará su libro en Salta, donde gobierna el candidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey.