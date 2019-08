CFK pidió a los fiscales cuidar los votos y Frigerio negó fraude

Mientras el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reiteró que la de hoy "será una de las elecciones más transparentes de la historia", la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, instó a los fiscales de esa fuerza política a que "por nada del mundo se vayan de su mesa hasta que se cuente el último voto". No solo eso, les pidió que se queden allí "hasta que el correo se lleve todas las urnas".

"A contar hasta el final", resaltó la convocatoria de CFK hecha ayer a última hora de la tarde y través de un mensaje que circuló en redes sociales.

En ese audio, dio una serie de recomendaciones para vigilar la transparencia de los comicios. "No se vayan hasta se complete el acta (de escrutinio), el certificado, el telegrama" y "sus certificados de escrutinio", que son la documentación oficial a través de la cual las autoridades del correo y los representantes de los partidos políticos accederán de primera mano a los resultados.

Para estar seguros, pidió a los fiscales de su partido que "no abandonen la mesa hasta que todos los votos sean contados y se hayan elaborado todos esos instrumentos" de escrutinio y que, sobre todo, se queden en el centro de votación asignado "hasta que el correo se lleve todas las urnas con los votos".

"Y si durante el recuento escuchan que vamos ganando o perdiendo o empatando o lo que sea, ustedes quédense en su mesa contando los votos hasta el final", dijo. "Eso es muy importante", porque "los votos se cuentan de a uno y todos son igual de importantes", agregó.

Chicanas

Frigerio, por su parte, descartó ayer la posibilidad de fraude en las Paso y aseguró que "las denuncias de la oposición son chicanas y actitudes irresponsables".

"El escrutinio válido ante la Justicia es el definitivo, eso para dejar claro que acá no hay posibilidad de fraude, serán las de mañana una de las elecciones más transparentes de la historia porque tendrá más controles de la oposición que nunca, y trazabilidad de los telegramas del escrutinio provisorio, que es de lo que estamos hablando", añadió.

De esta forma se refirió a las presentaciones de la oposición ante la Justicia, donde manifestaron su temor de que sean cargados intencionalmente los datos provisorios para instalar un candidato.

"Por pedido de la justicia electoral vamos a incorporar tecnología desde las escuelas, y eso permitirá mayor agilidad y transparencia y esto va a lograr que a partir de las 21 tengamos cerca de un 30 por ciento del escrutinio provisorio terminado, y antes de la medianoche sepamos quién ganó, aunque se trata de una elección primaria", aseguró.

Consultado sobre el software que la oposición afirmó que no fue entregado oportunamente dijo: "Vos no podés acusar que no entregaste el software con mayor anticipación, si toda la vida desde tu partido político lo hiciste 72 horas o 96 horas antes, porque para crear el software y entregarlo tenés que tener un montón de información que nunca se puede generar antes de esa fecha".

El ministro recordó que "el control del escrutinio lo hace la justicia electoral, y acá hay una actitud de abrir el paraguas por las dudas".

Sobre las pruebas de la empresa Smartmatic y las supuestas fallas que habría tenido su funcionamiento, Frigerio dijo que "es mentira, porque logramos tener dos últimas pruebas, que fueron hace más de una semana, y quedarnos conformes con los resultados. Y las fallas fueron corregidas".