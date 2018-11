CFK denunció que la están espiando y queBonadio no hace nada

Advertencia. La ex presidenta acusó al gobierno de hacer espionaje.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a denunciar una "persecución" en su contra, en este caso a través de un intento de colocación de cámaras de video frente al departamento en el que vive, en el barrio porteño de Recoleta.

Según consignó la senadora nacional por Unidad Ciudadana, en la madrugada de anteayer, tras volver a su domicilio luego de participar en la Cámara alta de la sesión que aprobó el presupuesto 2019, denunció haber vivido una situación que calificó de "persecución".

Según contó en una publicación en las redes sociales, "ayer por la mañana dos personas sin identificación alguna intentaron colocar tres cámaras y un domo en la esquina de mi casa, aquí en Buenos Aires. Personal de la Policía Federal que integra la custodia (que le corresponde como ex presidenta) advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando".

"Les dijeron que eran empleados de la empresa Donaide SA (sic) e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias. Luego de identificarse recibieron un llamado, se subieron a su camioneta (sin inscripción alguna de la empresa a la que decían pertenecer) y se fueron. Raro, no?", agregó la legisladora.

A través de un comunicado, la empresa Danaide SA dio su versión de los hechos (ver aparte).

En su denuncia a través de las redes sociales, Cristina contó que el pasado viernes "el jefe de la custodia se presentó en el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Federal para denunciar estos hechos. El personal de ese centro tomó contacto con el juzgado de turno. ¿A que no adivinan quién estaba de turno? Bingo? Bonadio".

"¿Y a que no adivinan qué hizo Bonadio? Bingo? Nada. La secretaria del juzgado, Carolina Lores Arnaiz, ordenó desestimar la denuncia y no iniciar ningún tipo de investigación por estos hechos", detalló la ex presidenta.

Por último, destacó: "Yo me pregunto? ¿quiénes eran estas personas? ¿Quién las mandó? ¿Hasta cuándo me van a seguir espiando? ¿Por qué Bonadio decidió no tomar la denuncia? ¿Está encubriendo a alguien? El gobierno es responsable y tiene que terminar con el espionaje, la persecución y el hostigamiento a los opositores".

Cristina viene denunciando que es objeto de persecución política por parte del gobierno nacional, puntualmente a través de las causas judiciales que lleva adelante contra ella y ex funcionarios de su gobierno el juez Bonadio por supuestos hechos de corrupción. Sostiene que parte del Poder Judicial es permeable a la influencia del la Casa Rosada.

La empresa Danaide SA dio su versión de los hechos

Tras la denuncia de la ex presidenta, la empresa Danaide SA explicó en un comunicado los trabajos que estaba realizando en la zona.

Tras informar, que "presta servicios en proyectos de seguridad tecnológica para varias entidades y organismos públicos nacionales, provinciales y municipales" desde hace 15 años, Donaide aclaró que en "la mañana del 15/11/18 se realizaba la séptima instalación del día en la zona de Recoleta. Los instaladores se presentaron ante la custodia de CFK; se identificaron e indicaron el trabajo que iban a realizar. Ante el pedido de estos de no instalar, dicha tarea no se realizó. Se informó al comitente".

Según explicó la firma, "no se han requerido credenciales para este servicio", y aclaró que los técnicos "no deciden la ubicación de los equipos que instalan" sino que son "definidas por los clientes".