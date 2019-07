CFK: "Con coucheo podés ganar, pero después tenés que gobernar"

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, presentó ayer su libro “Sinceramente” en Mar del Plata, en un acto que se metió de lleno en la campaña. “Con coucheo vos podés ganar elecciones. Pero el tema viene después: cuando tenés que gobernar”, dijo al referir al tono que el macrismo ha elegido para dirigirse al electorado. Ante un nutrido auditorio, la ex presidente criticó la política económica del gobierno y pidió a los ciudadanos, y también a los empresarios, abstraerse del “prejuicio y la manipulación”.

“Nunca pensé que iban a hacer esto que hicieron. Tenía mis sospechas, pero no a este nivel de no sólo no cumplir con lo que habían prometido, sino hacer exactamente lo contrario”, señaló CFK ante el público que siguió la presentación desde las butacas del teatro del Hotel Pronvincial. Puertas afuera, como en las otras presentaciones de su libro, miles de personas siguieron el diálogo de la ex presidenta con el periodista Marcelo Figueras por pantallas gigantes apostadas en la tradicional Rambla.

“Confiemos en la sensatez de los argentinos. Es imposible que, haciendo lo mismo, los gobiernos tengan resultados diferentes”, analizó la precandidata y lamentó la vuelta de la “bicicleta financiera”, como “durante la dictadura, el menemismo y la Alianza”.

“Hay que poner un punto final al endeudamiento del país con fines especulativo y fuga de dólares”, reclamó Cristina. “Entraron más dólares a la Argentina en estos tres años y medio, que en todo el Plan Marshall. Pero el Plan Marshall se vio, reconstruyeron Europa. ¿Dónde están esos millones que entraron al país, si tenemos cada vez más gente durmiendo en la calle y fábricas que cierran?”, preguntó.

Ayer, el precandidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, se ubicó en primera fila del auditorio del Teatro Provincial junto a la precandidata a intendenta de Mar del Plata Fernanda Raverta, a quienes Cristina se encargó de mencionar durante la presentación. Junto a ellos, luego, se acercó a sus seguidores en la Rambla, en lo que puede leerse como el primer acto de campaña en el que CFK se presentó para apoyar candidatos, en este caso nada menos que un distrito bonaerense caudaloso como es La Feliz.

De hecho, durante distintos tramos de su intervención, Cristina hizo referencia a Kicillof. “La provincia de Buenos Aires es un país dentro de otro, con un tercio del PBI, el 39 por ciento de la población y el 31 por ciento del trabajo registrado. Sería estupendo que la provincia pudiese tener un gobernante que supiese qué pasa con la economía”, consideró la senadora nacional.

En esa frecuencia, criticó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. “Dice que la desocupación aumentó porque aumentó la población. Es un disparate total. Están en graves problemas los bonaerenses si ella cree eso”, sostuvo CFK, mientras miraba a Kicillof.

El gobierno de Mauricio Macri fue eje de sus críticas una vez más: “Esto que pasa ahora pasó en la dictadura, en el menemismo y la Alianza. Si siempre hacemos lo mismo no podemos esperar tener resultados diferentes. En el único lapso en el que tuvimos indicadores distintos fue durante los 12 años de nuestra gestión”.

“Nos acusaron de soviéticos, pero se equivocan. Es en este gobierno en donde la gente no tiene distintas marcas de productos para comprar y tiene que comer lo poco que consigue”, dijo la ex presidenta y un cerrado aplauso acompañó la frase.

Y una vez más insistió: “Nunca pensé que iban a hacer esto que hicieron, tenía mis sospechas, pero no a este nivel. No que iban dejar de cumplir con lo que habían prometido, sino hacer exactamente todo lo contrario”, señaló.

Falta de mérito en la causa por supuestos sobornos

Una de cal y una de arena. La sala 1 de la Cámara Federal porteña revocó ayer el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en una causa en la que el juez Claudio Bonadio investiga un presunto pago de sobornos por parte de empresas de transporte, beneficiadas con subsidios de gasoil. Pero esa misma sala confirmó ayer la ampliación del procesamiento de la ex presidenta en cinco casos de cohecho pasivo en la causa por los cuadernos.

La falta de mérito también alcanzó los ex funcionarios Julio De Vido, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros. En este caso los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que “ninguna de las pruebas allí reunidas tiene incidencia en los hechos”. Además aludieron a la “imprecisión” de una pericia hecha en unidades de transporte para demostrar que se adulteraban los trayectos recorridos para acceder a los subsidios al gasoil.

Bonadio había procesado el 19 de marzo pasado a la ex presidenta, De Vido, Jaime y Schiavi por presunto encubrimiento agravado. Todos esos procesamientos fueron revocados y los imputados quedaron con falta de mérito.

Pero ayer también la sala 1 de la Cámara Federal porteña confirmó una ampliación del procesamiento a la actual senadora por otros 5 casos de cohecho pasivo, en la causa por los cuadernos de la corrupción, relacionados a la firma Electroingeniería, y le fijó un embargo por 50 millones de pesos. Por esta causa la ex presidenta está procesada con prisión preventiva.