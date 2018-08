Centeno aseguró que quemó los cuadernos en la parrilla

El chofer Oscar Centeno aseguró ante la Justicia que los cuadernos en los que registró los movimientos de dinero entre empresarios y ex funcionarios kirchneristas fueron quemados "en la parrilla del fondo" de su casa, en Olivos."Los quemé en la parrilla del fondo de mi casa", manifestó el "arrepentido" en su declaración ante el juez federal Claudio Bonadio.

Centeno busca morigerar la pena en esta causa donde está acusado junto a otros 35 imputados, como partícipe de una asociación ilícita que (según calificó el fiscal Stornelli en su imputación) "fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner".

En su presentación en Tribunales, antes de recuperar su libertad e ingresar en el Sistema de Protección de Testigos, el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta contó cómo destruyó los cuadernos en los que durante casi 10 años registró los presuntos movimientos de bolsos y cajas con dinero entre empresarios y ex miembros del gobierno.

Centeno había entregado los ocho cuadernos a un amigo, el sargento de policía retirado Jorge Bacigalupo "en septiembre u octubre del año pasado".

"Me dijo: «Por favor, guardame esto». Le pregunté qué tenían y me dijo que anotaciones de lo que hacía en el Ministerio. Me los entregó por confianza", contó Bacigalupo, quien en enero pasado se los dio a un periodista de La Nación. Luego afirmó que comenzó a reclamarle la devolución de los cuadernos cuando su ex pareja, Hilda Horovitz, lo denunció ante la Justicia.

Tanto Bonadio como Stornelli no creen que sea necesario tener los originales para poder avanzar con la causa que tiene a ex funcionarios y empresarios detenidos y en la que están citados a declarar ex funcionarios de la gestión anterior.