Varios de los imputados que permanecen detenidos en la causa Cuadernos activaron ayer sus planteos en busca de recuperar su libertad, luego de que el martes la Cámara Federal porteña dispuso la excarcelación bajo fianza del ex director del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, bajo argumentos como el de que la investigación se encuentra "agotada".

El juez Claudio Bonadio recibió ayer tres pedidos de excarcelación, de los cuales uno pertenece al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y los otros dos a abogados vinculados con el tramo de la causa, en la que se investigan maniobras de lavado de dinero que habrían tenido como protagonista al fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado del también fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

La defensa de Schiavi planteó que el ex funcionario se encuentra preso en el penal de Ezeiza tras ser condenado a 5 años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once, por lo que ser excarcelado en el caso Cuadernos no implicaría ningún riesgo procesal.

Otro de los argumentos de la defensa del ex funcionario de Transporte fue, según fuentes judiciales, que la fiscalía había señalado en relación a otros imputados que la investigación ya estaba concluida.

Schiavi se encuentra procesado con prisión preventiva acusado de haber recibido coimas de parte de empresarios vinculados al transporte ferroviario, por asociación ilícita investigada en la causa de los cuadernos.

Los otros dos imputados que reclamaron ser excarcelados fueron los abogados Miguel Angel Pló y su yerno Federico Zupicich, acusados de haberse quedado con dinero de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, investigada por maniobras de lavado.

Quien se encuentra en la situación más parecida a la del liberado Thomas es el empresario Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, quien se encuentra en prisión domiciliaria y ya llegó a la Cámara Federal porteña con su reclamo excarcelatorio.

El lunes último, en una audiencia ante el tribunal de apelaciones, Ferreyra solicitó recuperar su libertad y remarcó que la investigación de los cuadernos, en la que está acusado de participar de una asociación ilícita junto con ex funcionarios kirchneristas, se encuentra concluida y pronta a ser elevada a juicio oral, por lo que su excarcelación no podría ponerla en riesgo.

Por su parte, la defensa de Thomas apeló el monto de la fianza fijada por el juez Bonadio —60 millones de pesos— bajo el argumento de que el imputado tiene todos sus bienes embargados y le resultaría imposible conseguir esa suma de dinero.