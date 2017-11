El juez federal Ariel Lijo citó ayer a indagatoria a los banqueros Jorge Brito y Raúl Moneta, así como al ex titular de la Afip Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el marco de la causa de la ex Ciccone Calcográfica.

Las citaciones fueron ordenadas por el juez a partir de los dichos como "arrepentido" del abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la firma que adquirió el 70 por ciento de Ciccone Calcográfica y que previamente hizo trabajos de consultoría para la reestructuración de la deuda de Formosa con el Estado nacional.

El 27 de noviembre arrancan las citaciones con la del titular del Banco Macro, Jorge Brito, quien en los últimos días pidió licencia en el directorio, y de Raúl Moneta al día siguiente: ambos fueron mencionados por el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y otros testigos como los financistas en la compra de la imprenta.

Sobre Moneta el juez pidió certificar su estado de salud previo a la concurrencia, tal cual consta en una causa que tramita en su contra en el juzgado federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.

Luego le siguen Pablo Amato, yerno del antiguo dueño de Ciccone Calcográfica para el 29 de noviembre, al día siguiente para Máximo Lanusse, ex vicepresidente de The Old Fund, y finalmente el 30 de noviembre de Francisco Sguera.

En tanto, para el 1º de diciembre está citado el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray, quien deberá responder sobre el aval del organismo que conducía para poder levantar la quiebra que pesaba sobre Ciccone Calcográfica y permitir que fuese vendida a The Old Fund.

El 4 de diciembre está convocado el gobernador Insfrán, al día siguiente la ministra de Economía de Formosa, Inés Lotto de Vecchietti, y el 6 de Sergio Gustavo Martínez, de The Old Fund, para que respondan sobre su intervención en la maniobra por la cual se realizó un contrato de consultoría "irregular" para la reestructuración de la deuda pública de Formosa, por la que The Old Fund cobró una comisión millonaria.

Se trató de "un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge Ubaldo Melchor, simulando un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada (...) más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera", indicó la resolución del juez Lijo.

Y agregó que "el objetivo de la contratación entre The Old Fund SA y el FON.FI.PRO habría sido el cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa".

Consecuencias

La citación dispuesta por Lijo es como consecuencia de la declaración de Vandenbroele como "arrepentido" la semana pasada y es la primera vez que todos son citados en calidad de imputados, excepto Echegaray.

El ex titular de la AFIP ya había sido indagado y rechazó la acusación aunque Lijo nunca definió su situación, y Brito lo había sido en calidad de testigo.

La semana pasada, al declarar en el juicio por el caso Ciccone a raíz del levantamiento de la quiebra de la empresa, el ex jefe de asesores de la Afip Rafael Resnick Brenner sostuvo que en el organismo recaudador "no se movía un papel sin que Echegaray lo supiera".

La causa Ciccone, por la cual está procesada Boudou, cobró un nuevo impulso tras la declaración como "arrepentido" de Vandenbroele frente al juez Lijo, que luego homologó al declaración del supuesto testaferro del ex vicepresidente y decretó el secreto de sumario.