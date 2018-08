Alfredo Casero se disculpó por la frase desafortunada en la que puso en duda la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y acusó a la organización defensora de los derechos humanos de "hacer política". "Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto", dijo el humorista y confesó: "Estoy apesadumbrado y pido perdón".

Alfredo Casero

"Quiero estar seguro de todos los nietos porque la forma en la que hablan no es la de un organismo de Derechos Humanos. Están haciendo política", dijo Casero en el mismo programa de "Animales sueltos" en el que hizo famosa su metáfora sobre el flan con la que describió cómo se comporta la oposición al gobierno de Mauricio Macri.

"La cosa no es con las Madres, sino con la utilización política que le dieron", dijo hoy el cómico en declaraciones a Radio Mitre, y añadió: "Me arrepiento de haber ofendido a gente que no comprende lo que dije. También tengo que comprender a aquellos que toman cualquier cosa de lo que digo para decir que soy un demonio".

Alfredo Casero Queremos Flan

"Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto, estoy apesadumbrado y pido perdón", admitió Casero, y siguió: "Estoy cayendo en lo mismo que ellos. Que cuando se muere una persona y es policía no hay un puto derecho humano por esa gente, no hay nadie que salte por esa gente".