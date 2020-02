Casación anuló la prisión preventiva de Cristina

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso ayer el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, cuyos integrantes entendieron, entre otras cuestiones, que no se verifican los riesgos de fuga o de entorpecimientos de la investigación invocados para una medida de ese tipo.

Tras el fallo firmado por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no quedan prisiones preventivas pendientes de ejecución contra la ex mandataria.

La prisión preventiva sujeta al desafuero de la entonces senadora nacional había sido dispuesta por el extinto juez Claudio Bonadio en septiembre de 2018, en el marco de la causa de los cuadernos.

Bonadio también le había dictado la prisión preventiva en el marco de la causa por la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán, medida que quedó sin efecto en diciembre pasado. Y luego en otras dos causas vinculadas a los cuadernos que, tras su revisión en la Cámara Federal porteña, quedaron atadas a la suerte del caso basado en las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno.

En el fallo de Casación, Barroetaveña resaltó que "los riesgos procesales que dieron sustento a la medida cautelar (prisión preventiva) cuestionada no tienen un correlato a la luz de lo ocurrido con posterioridad a su dictado", en un voto al que luego se remitió su colega Petrone.

En tanto, Figueroa —presidenta de la sala— aseguró que la prisión preventiva dictada contra la ex mandataria fue inconstitucional porque Bonadio la decretó antes de ordenar su desafuero.

"La prisión preventiva contra Fernández de Kirchner en esta causa fue dictada de manera arbitraria y en flagrante violación de la manda constitucional, por lo que se impone dictar su nulidad", sostuvo Figueroa.

Señaló también que el procesamiento con prisión preventiva contra la vicepresidenta fue confirmado en septiembre de 2018 y el pedido de desafuero ingresó al Senado un año después.

La magistrada resaltó que el desafuero de la ex presidenta "no fue solicitado jurisdiccionalmente ni resuelto mediante el trámite parlamentario constitucionalmente previsto a ese fin, con anterioridad a la decisión que ordenó su procesamiento con prisión preventiva en estas actuaciones".

En ese fallo, los jueces de Casación declararon que quedaron abstractos los planteos contra la prisión preventiva realizados por las defensas del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Estado Roberto Baratta y el ex titular del ente binacional Yacyretá Oscar Thomas, porque fueron temas resueltos por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7.

Paralelamente, el juicio oral a CFK y los detenidos De Vido y Lázaro Báez, por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, se reanudó ayer en los Tribunales de Comodoro Py.

Sorteo

La Cámara Federal porteña realizará hoy un sorteo público con bolillero para definir al reemplazante del fallecido Claudio Bonadio en el que era su juzgado, hasta tanto sea nombrado un titular mediante concurso. Hasta el momento, se excusaron de participar del sorteo María Servini de Cubría (a cargo del Juzgado electoral) y Luis Rodríguez por “motivos personales”.