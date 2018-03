La líder de la Coalición Cívica y aliada clave de Cambiemos, Elisa Carrió volvió ayer a descargar sus cañones contra el líder del gremio de los Camioneros, Hugo Moyano, a quien consideró "el peor criminal de la Argentina".

Lo hizo durante un acto que las entidades rurales realizaron en San Pedro para recordar los diez años de la resolución 125, que dasató el llamado "conflicto con el campo", que puso en apuros al gobierno kirchnerista.

En ese marco, Lilita sostuvo que Moyano, en pleno conflicto entre la Casa Rosada y los productores rurales, "cerraba las rutas y conspiraba contra los chacareros".

No es la primera vez que la diputada de Cambiemos carga contra el camionero luego de que este rompiera lanzas con el macrismo, al que apoyó para que gane las elecciones, y se convirtiera en uno de sus más duros críticos.

Luego de que el ex líder de la CGT anunciara la realización, en febrero pasado, de una movilización contra las políticas sociales y económicas del gobierno —el 21F— Carrió se refirió a Hugo Moyano y su hijo Pablo (secretario gremial de Camioneros), en una entrevista con El País de Uruguay, como "criminales".

En esa nota, además de llamar "criminales" a Pablo y Hugo Moyano, vinculó a ambos a muertes sucedidas en su entorno familiar.

"Es el jefe de la mafia sindical. Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo, seguro. Y cuando digo criminales, digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", lanzó en esta entrevista.

Ayer la diputada ratificó su apoyo a la coalición de gobierno, aunque aseguró que seguirá marcando diferencias cuando lo considere necesario.

El acto, que fue cerrado por el actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y Carrió, incluyó fuertes críticas al gobierno kirchnerista y muestras de apoyo a la gestión de Mauricio Macri.

Concentración

Convocado por las entidades de base de San Pedro, donde funcionó uno de los puntos de concentración más activos durante aquel conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector agropecuario, se reunieron a muchos de los dirigentes que participaron de aquella situación. Pero no sucedió lo mismo con la concurrencia y apenas unas 500 personas se dieron cita en el cruce de la autovía 9 y el acceso a la ciudad.

"Tenemos que confiar y no tenerle miedo a la democracia y escucharnos, en Cambiemos hay democracia, pero cuando veo que algo no se escucha, yo alzo mi voz", sostuvo Carrió.

Sobre el escenario estaban los cuatro ex titulares de las entidades agropecuarias que conformaron en aquel momento la Mesa de Enlace: Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Carlos Garetto (Coninagro); Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) y Luciano Miguens (SRA), aunque los organizadores también invitaron a subir a Hugo Luis Biolcatti, quien lo sucedió en la presidencia de esa entidad.

Frente a los referentes agrarios, recordó al ex presidente Néstor Kirchner, que gobernaba durante el llamado "conflicto con el campo", y se refirió a Moyano: "Kirchner nos quería en la ruta para confrontar con el criminal más criminal de la Argentina, que era Moyano", dijo.

"Estoy feliz de poder recordar esa gesta que logró el campo hace diez años", agregó.

"Este memorial se tiene que repetir todos los años. Recuerdo que en noviembre de 2007 se fueron 9 diputados nacionales de la CC porque estaban en contra de lo que yo llamaba «dejar en paz al campo»: bajar las retenciones a la soja y eliminar las retenciones al trigo y al maíz. Ya lo había propuesto en 2007, dejar en paz al campo", sostuvo.

"Nos quisieron hacer creer que se trataba de una lucha de la oligarquía, pero no fue así, acá los únicos oligarcas son los que se robaron el país", sostuvo finalmente Carrió.