La diputada y referente de Cambiemos Elisa Carrió fue una de las últimas en llegar al homenaje que se realizó ayer en esta ciudad de Santa Fe por los 25 años de la reforma de la Constitución. Dijo sentirse “emocionada” porque con su tarea de convencional comenzó su carrera en la política y aprovechó para hablar de la coyuntura, desde una eventual “venganza” de Alberto Fernández a la lección que recibió Mauricio Macri con el resultado de las Paso.

La líder de la Coalición Cívica contó que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le dijo cuando era jefe de Gabinete: “O venís al gobierno o estás aniquilada”. Basada en este antecedente, Carrió dijo ayer: “Si gana (Fernández) se viene la venganza, pero yo no me voy del país. Me quedo y no me amparo en los fueros. Tuve experiencias con hombres, con hijos, pero nunca en una cárcel. Me sentaré en Dolores a esperar pero, eso sí, sacaré la ley del aire acondicionado para tener en la celda”.

En medio de risas mientras hablaba, insistió en que Juntos por el Cambio ganará en octubre “porque la gente votará la República”. Y advirtió que la derrota en las Paso se debió a que “no se caminó el país”.

“Un susto viene bien para bajar la soberbia. Por eso estoy ahora al lado del presidente”, dijo.

Carrió enfatizó que en las elecciones generales del 27 de octubre habrá más fiscalización y volvió a vincular al narcotráfico con los resultados de las Paso. “No tuvimos fiscales. Ahora habrá y la Gendarmería estará para que los narcos —no hablo de los políticos— no amenacen a las madres para que no vayan a votar”.

Caraduras

Respecto del reclamo de los gobernadores peronistas por el impacto en las finanzas provinciales de las medidas paliativas del gobierno, afirmó: “Hay que ser caraduras; tienen 5% de Ingresos Brutos; subimos el piso de Ganancias como pedían. Se quejan; tienen superávit. Quieren plata para rifársela”.

En ese sentido, rechazó que la Casa Rosada hubiera tenido que consultarlos. “Cuando un peronista pide plata, es para él y para repartir”, sentenció.