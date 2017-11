Carrió se sacó el "bozal de campaña"

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, se mostró ayer de acuerdo con el curso de la gestión que encabeza el presidente Mauricio Macri y afirmó que, "si sigue así", dentro de dos años lo volvería a votar en una eventual reelección.

"Señor presidente, si sigue así, en dos años lo voto", señaló la diputada nacional al destacar el discurso que el jefe del Estado brindó el lunes pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y alentar una posible candidatura de Macri en 2019.

A través de varios mensajes publicados en la red social Twitter, Carrió bromeó con que, tras las elecciones legislativas, se sacó "el bozal de la campaña".

En ese marco, la dirigente chaqueña marcó "diferencias" entre Macri y el fallecido presidente radical Raúl Alfonsín, a pesar de la fecha coincidente con la de la victoria electoral que marcó el regreso a la democracia.

"La diferencia con Parque Norte de Alfonsín es que Macri no sólo tiene voluntad sino que ama la acción política", expresó.

Carrió, a su vez, se refirió a la renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien tildó de "delincuente".

"No era por decreto que había que remover a la procuradora, no se viola la Constitución. Se hace renunciar a los delincuentes, pese a las inmensas sospechas que me generan algunos ex viejos amigos como (León) Arslanián y (Ricardo) Gil Lavedra", indicó la diputada nacional en alusión a las gestiones que encaró el abogado de la jefa de los fiscales con el gobierno a través del mensajero radical.