La diputada Elisa Carrió se manifestó a favor de "revisar muchos juicios injustos" contra militares que no tuvieron nada que ver con los crímenes cometidos en la última dictadura.

En declaraciones al canal TN, la legisladora y líder de la Coalición Cívica expresó: "Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver".

En ese sentido, manifestó que "Milani cometió delitos de lesa humanidad, ellos eran tenientes y capitanes, yo hablo de los chicos que tenían 19 años y que eran cabos".

La aliada del gobierno nacional también aprovechó la oportunidad para calificar de "oportunista" al Poder Judicial, y lanzó un pronóstico de cara a las próximas elecciones: "Si Cristina gana, voy a ir presa, estoy preparada. Van a ir por la venganza".

Sobre la fórmula que la expresidenta integra junto con Alberto Fernández, y un posible triunfo, Carrió dijo: "Sería imposible, él la va a traicionar, ella lo va a traicionar, es así, ya pasó con el cierre de listas". Y agregó: "La Cámpora tiene que existir pero no puede tomar el país como si fuera propio, la Nación no es de Cristina ni de Macri, no es de nadie, es de todos".