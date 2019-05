Carrió: "¿Por qué Cristina, una ladrona confesa, mide tanto?"

Luego del discurso que dio Cristina Kirchner en el marco de la presentación de "Sinceramente" en la 45º Feria del Libro en La Rural, ante la especulación sobre su candidatura, Elisa Carrió fue la primera representante del gobierno en hablar del tema. Y aseguró: "Lo que viene con Cristina es venganza y hambre".

"Cómo voy a leer el libro de Cristina, prefiero Chesterton (Gilbert Keith)" dijo con ironía. "Expresa un resentimiento brutal", manifestó Carrió sobre "Sinceramente" en diálogo con TN, y agregó: "Más allá de lo que ella diga lo que viene es la venganza".

Para la diputada nacional el problema de la Argentina no se limita al contexto electoral, ni a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner, ella apuntó a la sociedad: "¿Por qué Cristina, una ladrona confesa, mide tanto? No estoy hablando de la candidatura de Macri pero le pregunto a la nación argentina: ¿Por qué les gusta tanto votar ladrones? ¿Por qué no quieren redimirse ante Dios? ¿Quieren seguir siendo pobres? ¿Quieren seguir dependiendo de la ayuda del gobierno? Un día las clases medias como en Venezuela se van a ir, y ustedes no van a tener que comer", se preguntó Carrió.

Pese a ser referente de Cambiemos y afirmar que "es el momento más difícil", dijo: "No digo que voten a Macri, pero voten gente decente".

"Es cierto que hubo errores del gobierno en materia de tarifas, es cierto que no llegamos a fin de mes pero iba a suceder inevitablemente por los 150 mil millones de dólares que se robaban con el silencio de la sociedad argentina", enfatizó.

Utilizando un juego de palabras comparó a Cristina con el dictador de Venezuela Nicolás Maduro: "Ahora viene más madura con venganza y hambre. Es mentira que va a honrar las deudas por eso está desencajado el dólar".

Reflexionando sobre el panorama electoral, la referente de la Coalición Cívica sostuvo que "los empresarios corruptos que hicieron plata con el kirchnerismo, los que están en los cuadernos, están debilitando al presidente, porque él entregó a su familia".

Consultada sobre el sector que impulsa el "Plan V", respondió: "La candidatura de Vidal es para desestabilizarlo a Macri".

Incluso denunció que "hay especuladores dentro y fuera de Cambiemos que quieren debilitar al gobierno para imponer candidaturas". "Me dan asco esas personas que se alejan en los momentos difíciles, yo camino el país ayudando al Presidente".