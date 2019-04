Carrió pidió disculpas por su exabrupto sobre De la Sota

Tras sus desafortunadas declaraciones en Córdoba, la diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió reapareció en la Cámara baja y trató de atenuar el exabrupto con el que sacudió a la escena política: "Gracias a Dios murió De la Sota".

"Yo no estaba hablando mal de De la Sota, porque incluso lo conocí, de lo que estaba hablando era del narcotráfico en Córdoba, y ahí nadie habla de cómo está expandido en toda la provincia", aseguró la legisladora, en un esfuerzo por poner paños fríos a la polémica que desató con sus dichos.

"Estoy acá, estuve con certificado médico, no importa la enfermedad, no soy víctima, tengo la gracia de Dios, como todos, vivos y muertos", arrancó su discurso Lilita, y después disparó: "Yo tengo inestabilidad emocional desde los dos años, ya lo dijo mi padre cuando me fui de mi casa: 'Esta chica es ingobernable'. Así que, no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández, ya lo dijo Alfonsín, porque cuando uno no obedece a los hombres esta loca".