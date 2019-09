Carrió: "Me encanta la adversidad porque baja la soberbia"

La diputada nacional Elisa Carrió presentó su libro “Vida” en la capital jujeña, donde hizo referencia a las elecciones primarias de agosto, al señalar que a ella la adversidad le “encanta” porque le sirve para bajar “la soberbia”.

“A mí la adversidad me encanta, yo creo nosotros estamos siendo probados en la adversidad, me da alegría porque nos baja la soberbia, y como estoy segura de que vamos a triunfar, la verdad es que yo no registraba agosto”, dijo al realizar un análisis del proceso electoral y de las últimas Paso.

La fundadora de la Coalición Cívica-ARI estuvo acompañada por el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en la presentación de su libro, que se llevó adelante en el Salón Marcos Paz de la Legislatura provincial, de la que participaron referentes locales y militantes del oficialismo.

Más adelante destacó la elevación a juicio de la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción,” y dijo que es correcto investigar a la “asociación ilícita en la que está Cristina (Fernández de Kirchner), estaba (Néstor) Kirchner y Lázaro Baez, y además yo no quiero que los hijos paguen por los padres”.

En ese marco, valoró la figura del mandatario provincial, Morales, y se permitió una broma al considerarlo el “más simpático de los radicales, que es mucho decir”, y luego afirmó que “tiene lo que hay que tener, que otros no tienen”.

A su vez, Morales agradeció la visita de la diputada y refirió que “con ella ganamos elecciones, trabajamos mucho, caminando literalmente el país”, por lo que “para mí es un orgullo y un aprendizaje militar junto a Lilita”.

“Esto nos empuja a todos a revertir el resultado, y en esto del «sí se puede» hay que creer”, manifestó, y remarcó que Carrió es una de las personas en las que más cree “para salir a dar la batalla”, concluyó.

De la presentación participaron los senadores nacionales por Jujuy Mario Fiad y Silvia Giacoppo, y el referente local de la Coalición Cívica-ARI, José María Albizo Cazón, entre otras autoridades y militantes de Juntos por el Cambio.