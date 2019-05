Carrió insultó a Massot en los pasillos del Congreso

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, tuvo un fuerte cruce con la diputada Elisa Carrió en el pasillo que separa el despacho de la Presidencia de la Cámara baja. Mientras la líder de la Coalición Cívica hablaba con un tercero, lo vio venir y lo increpó: "Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta".

"¿Cómo me dijiste?", la encaró Massot mientras se le acercaba a la miembro de Cambiemos, quien le repitió: "Hijo de puta".

"A mí no me faltes el respeto", le respondió indignado el diputado en un diálogo que relató un periodista de La Voz del Interior, del que fueron testigos los peronistas mendocinos Pedro Rubén Miranda y Omar Félix y la radical que no pertenece a Cambiemos Carla Carrizo, quien quiso tranquilizar a Massot.

"Sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba", la increpó de nuevo Massot.

carrio-massot.jpg

El clima sigue tenso tras la estrepitosa derrota en Córdoba. Massot no apoyó a Mario Negri en su lista y, según dicen sus rivales, trabajó para Rodrigo de Loredo -postulante a intendente de la capital cordobesa-.

Massot y Carrió comparten el interbloque Cambiemos en la Cámara baja, del que es presidente el propio Negri.