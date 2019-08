La diputada nacional Elisa Carrió consideró anoche que "la república democrática ganará por mas del 50 por ciento en octubre" inlcuso luego de que el presidente Mauricio Macri reconociera que no había sido "buena" la elección que lo ubicó detrás del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, con una diferencia de 15 puntos.

"Sé por experiencia estadística que nunca el PJ, salvo en la época de Menem, pudo superar el 45 por ciento de los votos", dijo.

Carrió, con los números en la mano, destacó que "no es mala la adversidad para Cambiemos porque nos quita la soberbia. Si no mírenme a mí, esplendida, vieja y con 63 años. No es mala la adversidad. Lo que es malo es sentirse deprimido en la adversidad", agregó en Costa Salguero.

"La mayoría se siente más cómodo con autoritarios y faraones. Le pasó a Moisés cruzando el desierto que algunos del pueblo judío querían volver a Egipto. No vamos a volver a Egipto, vamos a ir a una Argentina republicana”, exclamó.