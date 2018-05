"Los inversores sólo tienen miedo a que nosotros no ganemos y que el kirchnerismo logre boicotearnos con medidas demagógicas. Lo que hace el kirchnerismo y el PJ es asustar a los inversores", cuestionó ayer la diputada Elisa Carrió al aludir al proyecto que impulsa en la Cámara baja la oposición para retrotraer las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017.

Con respecto al valor que podría tener el dólar la próxima semana, Carrió indicó que su cotización "seguramente quedará en 21,50 pesos". Y recordó: "Esto ya lo vivimos en la época del Cristina Kirchner cuando se cotizó a 16 y a la semana estaba en 12".

"Un dólar por debajo de 21 pesos termina con toda la industria exportadora y tenemos problemas de desempleo porque no hay competitividad", remarcó tras señalar que "no se puede tener un dólar anclado en 16 pesos porque es como la convertibilidad de Cavallo porque después sí que terminamos con el corralito", advirtió.

La diputada del oficialismo atribuyó la corrida cambiaria a "una jugada del Banco Meridian de un millón de dólares" tras asegurar que "los movimientos no fueron de pequeños ahorristas". Y agregó: "Estuve haciendo inteligencia financiera, tengo todos los datos. Hay que empezar a hacer eso sobre quienes actúan contra el país con las corridas".

"Está claro que nosotros no desencadenamos nada. No me voy a negar a defender a los usuarios y a la clase media porque haya turbulencias, pero no comparto la demagogia de decir «volvamos al 2015», porque ahí quiebra el Estado", apuntó.

La legisladora confió en que "la garantía para una mejor economía pasa por lo institucional".