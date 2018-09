Carrió dijo que "hay un golpe cambiario muy fuerte"

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió atribuyó la escalada del dólar, que hoy cerró en $40, a un "golpe cambiario muy fuerte de gente vinculada a los cuadernos" de la corrupción K, en lo que definió como un "atentando al orden democrático".

"Personalmente estoy estudiando ese viernes de la gran corrida, y vamos a ver por orden de quién Jorge Brito (del Banco Macro) pudo poner 80 millones de dólares, incluso dinero de coimas", denunció y agregó en la lista de supuestos actores de la corrida a los laboratorios. "Estoy investigando quiénes operaron, porque la verdad es que están en los cuadernos", agregó.

Carrió en TN



En TN, Carrió subrayó en medio de las versiones sobre la dolarización de la economía que "la convertibilidad permanente fue mortal y eso no va a pasar".

"Lo que estoy viviendo no lo imaginé nunca y eso que soy la que luchó. No imaginé nunca que cayeran presos Cristina o (Amado) Boudou que, en realidad, son personajes transitorios de la historia, pero que estén sentados los dueños de la Argentina en Comodoro Py cambia un régimen político y económico", dijo y remató sobre la ex presidenta: "Con las pruebas que hay, ya va a estar presa".