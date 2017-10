Carrió dijo que hay militares condenados sin pruebas y que trabaja para "revisar los juicios"

La diputada oficialista Elisa Carrió aseguró que está trabajando para impulsar "juicios de revisión" para condenados por violaciones a los derechos humanos.





En un acto en un club de Belgrano, realizado diez días antes de las elecciones, la diputada de Cambiemos anticipó que eso es "lo que se viene" en su agenda. Detalló que ella ve "dos vías" para liberar a condenados por delitos de lesa humanidad: "una es que la prisión sea domiciliaria" y la otra, lograr "el consenso necesario para hacer juicios de revisión".





Estas afirmaciones fueron hechas por Carrió el pasado 13 de octubre, durante un acto en el que pidió que el tema no se filtrara antes de la elección. "Yo no lo voy a sacar en la campaña, y les pido que ustedes tampoco lo saquen porque para lo único que va a servir es para embarrar la cancha; pero me estoy ocupando", dijo.





El video del acto, grabado por una persona que asistió ese 13 de octubre, fue difundido por el portal Infobae y en la filmación la diputada plantea que en algunos casos, como el de los "torturadores directos" está bien que estén presos; "tienen que estar (lo)" porque "en la tortura vos estás claramente violando el derecho humano del otro".

carrio.jpg



Sin embargo, consideró que "en el clima de violencia" que vivía el país, hubo "jóvenes" militares que "no podían comprender" la criminalidad de sus actos. Argumentó que eso se daría "por ejemplo si tenían 21 años y les decían 'vas a un enfrentamiento'".





"Los derechos humanos son para todos, pero también es cierto que hubo muchos casos de chicos jóvenes... La esposa de un militar me dijo algo que quiero plantear acá mismo: "¿Cómo mi marido desobedecía a (Cristino) Nicolaides si tenía 21 años?'", subrayó. Agregó: "¿Podía comprender esa persona, a la que le habían dicho que estábamos en una guerra, en medio de la violencia, a la que le decían que estaba luchando por la patria, que estaba instruida para obedecer? ¿Podía?". "No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Los derechos humanos son para todos", dijo también Carrió. Consideró que "hay casos muy mal juzgados" porque "no tienen pruebas".





"Yo fui autora de la ley de nulidad de la Obediencia Debida y Punto Final y no me arrepiento, porque yo creí, lo puse en el programa de las fuerzas armadas, creía que los culpables tenían que estar de un lado y las fuerzas armadas tenían que estar del otro, y que entonces había que revitalizar y reforzar las fuerzas armadas. (Pero) la verdad que el kirchnerismo usó esto como venganza y no como justicia", señaló.





carrio3.jpg



"Ese tiempo fue una locura, creo que (lo saben) todos los que estamos acá (salvo), algunos jóvenes que no lo vieron. Era una locura porque la violencia venía de todos lados. Los chicos por ejemplo, del tipo (del diputado kirchnerista Carlos) Kunkel, que eran más grandes que nosotros, le ponían el revolver en la cabeza a los profesores. Vos te ibas a inscribir en una materia y te decían 'si te acostás conmigo te inscribo'. Era un clima terrible y fue terrible después, porque nuestros amigos desaparecían. Ahora, este país estaba loco. Hay un escrito mío del contrato moral, en el que digo que nuestra nación se comió generaciones", añadió.

Además, dijo: "los otros del otro lado también mataron ߙ entendían? Tampoco entendieron". "Entonces, lo que yo digo es que hay dos salidas. Espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos en que no haya pruebas, porque realmente hay juicios donde no hay pruebas y que la prisión domiciliaria se aplique a todos los casos", dijo.