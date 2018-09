Carrió anticipó que "vamos a pasar los días más terribles de la Argentina"

La diputada oficialista Elisa Carrió anticipó hoy que en los próximos meses se vivirán "los días más terribles", pero "en julio" del año próximo se verá "la prosperidad que genera todo este proceso" económico y ganarán las elecciones, al tiempo que lanzó advertencias sobre posibles saqueos.

"Vamos a pasar los días más terribles de la Argentina, pero hay que resistir. Son seis meses", vaticinó la cofundadora de Cambiemos durante un evento con ejecutivos de todo el país en el Hotel Alvear de Buenos Aires.



En este sentido, advirtió que "hay personas que están jugando su impunidad" y que "están tomando los chicos de las villas para que saqueen", tras lo cual agregó: "Por eso les advertí que me van a tener que matar. Qué chic que me mate (el dirigente kirchnerista Luis) D Elía".

En este sentido, la dirigente oficialista pidió a los empresarios que tengan "una mirada más de largo plazo, la mirada de la fe" y agregó: "Por eso soy optimista. Yo estoy viendo una luz, la salida al final del túnel".





Seguidamente, la diputada auguró que "en julio se va a ver la prosperidad que genera todo este proceso" económico y que luego de eso Cambiemos "ganará las elecciones del año que viene".

Además, Carrió se refirió al debate sobre la extinción de dominio y señaló que el proyecto que aprobó el Senado "no existe" pero que el Gobierno podría avanzar con un decreto que, según dijo, el presidente Mauricio Macri "está decidido" a firmar.





"Vamos a buscar la plata robada. Y si no la encontramos, vamos con una reforma agraria para quedarnos con los campos. La ley del Senado no existe. Se puede hacer una acción civil sobre el bien robado. Nosotros nos vamos a quedar con las 500 mil hectáreas. Si no es por ley, será por decreto", afirmó.

En otro tramo de su discurso, pronosticó que el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana regresará eventualmente al Gobierno y en referencia a la danza de nombres y cargos que tuvo lugar el fin de semana pasado, aseguró que "Macri no le ofreció cargos a nadie, fueron otros".

La dirigente también hizo referencia a la llamada "causa de los cuadernos" sobre el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo y celebró la caída de lo que definió como "la Argentina corporativa".





"Hay un día en que Dios nos trae la verdad. Un chofer obsesivo compulsivo puso en detalle lo que ya era obvio de antes. Esta verdad está más allá de este Gobierno", sostuvo la diputada en referencia al chofer Oscar Centeno.

En este sentido, dijo que la comparecencia de empresarios como Paolo Rocca ante la Justicia la "divierte" y agregó: "Algunos eran tan soberbios, pero los voy a meter presos".