Carrió amplió su denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, presentó ayer una ampliación al pedido de juicio político que había realizado el año pasado contra el presidente de la Corte Suprema nacional, Ricardo Lorenzetti, a quien acusa de hacer inteligencia y orquestar maniobras para desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri.

La diputada nacional, quien potenció la tensión entre los socios de Cambiemos al pedir también informes sobre los aumentos de tarifas (ver página 14), había anunciado la presentación la semana pasada, luego de una nueva escalada de roces con el titular del máximo tribunal del país.

Al pedido de juicio político que había planteado el 5 de abril de 2017, Carrió sumó acusaciones a Lorenzetti sobre supuestamente haber montado una agencia de inteligencia "paralela" a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), órgano encargado de las escuchas.

En la presentación, afirmó que el juez "ha intentado infructuosamente que el presidente de la Nación, como líder político de la fuerza de gobierno, influya sobre el Congreso, que será en definitiva el que decida" su continuidad en la Corte.

"El desprecio de Lorenzetti por la República y la división de poderes lo llevan a violar desesperadamente la Constitución Nacional y, eventualmente, el Código Penal", subrayó.

Para Carrió, "la llamativa ampliación presupuestaria de la Dajudeco y el aumento de personal y de las tareas que realiza evidencia que Lorenzetti tuvo por objetivo hacer una oficina en la Corte con enormes atribuciones, a través de la cual también se puedan realizar tareas de inteligencia paralela, contrariando el ordenamiento normativo vigente del país".

En el pedido de juicio político inicial, la legisladora acusó al ministro de la Corte de tener un "oscuro patrimonio", de "cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia", de "destruir el sistema de control interno" judicial, de armar "sospechosos sorteos" y de "discrecionalidad de los fondos anticíclicos, la obra social y el presupuesto".

Asimismo, la diputada señaló que Lorenzetti incidió en la liberación del empresario Cristóbal López y en el cambio de carátula de la causa por la deuda de 8.000 millones de pesos de su empresa Oil Combustibles con la Afip, además del apartamiento del fiscal Carlos Stornelli del expediente por el presunto desvío de fondos en el yacimiento carbonífero Río Turbio.

"El presidente de la Corte habría incidido en el dictado de esas dos resoluciones judiciales con el fin de presionar al Congreso para que no le envíe un pedido de informes solicitándole explicaciones sobre varias difusiones de escuchas que se filtraron en los últimos tiempos vinculadas a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la AFI Oscar Parrilli", consideró.

En el último de los puntos que presentó Carrió bajo el título "Operaciones de inteligencia relacionadas a la Justicia federal", la legisladora hizo referencia a la causa por presuntos abusos de menores en clubes de fútbol como Independiente.

En ese sentido, planteó que Lorenzetti "se habría interesado personalmente en que pase a la Justicia federal con asiento en Quilmes, a cargo de (Luis) Armella, con quien se lo vincula hace años con desmanejos y sospechas de corrupción en la causa en la que ambos intervinieron como magistrados respecto de la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo".

Carrió retomó también las acusaciones de pedofilia contra periodistas, políticos y famosos que la mediática Natacha Jaitt hizo en un programa de Mirtha Legrand y consideró esos dichos como una "operación de inteligencia", a la vez que acusó por esa causa al titular de la Corte.