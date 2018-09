Carrió advirtió que no quiere "oportunistas y traidores" en Cambiemos

"Si vas a tener a oportunistas y traidores en Cambiemos, me vas a perder a mí". Con esa frase, una suerte de ultimátum en medio de las horas más calientes del gobierno, la diputada Elisa Carrió le comunicó al presidente Mauricio Macri su postura en torno a los rumores de cambios de gabinete.

El llamado fue ayer, cuando el jefe de Estado estaba reunido con la mesa chica de Cambiemos, sin Lilita. La diputada decidió no ir a Olivos por temor a protagonizar encontronazos, pero dejó trascender que se mantiene en permanente contacto con Macri, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y el radical Mario Negri, jefe del interbloque de diputados e íntimo amigo suyo.

La respuesta de Macri la dejó tranquila: le prometió que no hará nada que comprometa su rol en Cambiemos. "Sos mi única socia en serio", fue la respuesta del jefe de Estado.

Desde el entorno de la legisladora —según el portal de un diario porteño— aseguraron ayer que Carrió "no va a las reuniones porque no quiere decirle barbaridades en la cara a nadie".

En ese contexto, Lilita publicó en Twitter un mensaje, que tiene una doble lectura. "Yo sostengo a la República, al presidente, a su equipo, y no pido cargos", lanzó en un posteo que acompañó con una foto suya con Macri, sonrientes.

Luego agregó: "Yo quiero un Cambiemos sin oportunistas", en relación nuevamente a sus interlocutores de la mesa chica. Carrió está enojada porque cree que muchos no defienden al gobierno como deberían. "Los que quieren cargos le sacan el culo a la jeringa", resumen cerca suyo, sin dar nombres.

El mensaje de Carrió apunta a un sector del radicalismo, sus primos, como suele llamarlos. Es sabida la enemistad que Lilita tiene con el ex senador Ernesto Sanz, la tercera pata del acuerdo político que llevó a Macri a la Casa Rosada.

Carrió cree que en momentos de debilidad política algunos sectores de la UCR buscan ser sumados al gobierno en cargos. Los llama "oportunistas". Por eso, a través de llamados privados con Macri, expresó una suerte de veto simbólico a nombramientos de aquellos a los que pone en su lista negra.

"No quiero oportunistas en Cambiemos", sentencia una y otra vez. El tuit de Carrió de ayer cierra una serie de mensaje que dejó en los momentos más álgidos de la semana pasada. "Serenidad y tranquilidad, los ladrones juegan sus dólares para tumbar la República. No podrán con nosotros. No va a haber helicóptero. Los conozco. ¡Cuidado! van a especular hasta el final", lanzó el miércoles cuando el dólar comenzaba a subir fuerte.