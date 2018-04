La diputada nacional Elisa Carrió aclaró ayer que su pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, responde al "desempeño particular" del magistrado y no involucra "de ningún modo" al Poder Judicial.

Carrió buscó despegar al cuerpo judicial de sus cuestionamientos a Lorenzetti luego de que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación repudiara la actitud de la diputada y la considerara una "intromisión inadmisible en la esfera del Poder Judicial" y para el "sistema republicano de división de poderes".

La ampliación del pedido de juicio político a Lorenzetti "se presenta como consecuencia de su desempeño particular y de ningún modo involucra al Poder Judicial", advirtió ayer Carrió en un comunicado, y detalló que en los próximos días ampliará las causales de juicio político sobre Lorenzetti, a quien responsabilizó por "presiones indebidas" a otros poderes del Estado y definió como un "actor decisivo en intentos de desestabilización institucional en la República Argentina".

Adjudicó al titular de la Corte la "creación de una inteligencia paralela encargada de extorsionar a otros poderes del Estado", conforme a sus intereses personales.

El escrito que presentará Carrió para reimpulsar en el Congreso el juicio político contra Lorenzetti incluirá una serie de denuncias que se apoyan en su creencia de que el magistrado es dueño de un "oscuro patrimonio", que "usurpó facultades" legislativas "para no cumplir con la ley de ética pública" y por "concentración de poder" para el "manejo" de los fondos de la Justicia.

Un año atrás Carrió ya había pedido el juicio político de Lorenzetti, pero la comisión encargada de iniciar el proceso de destitución en Diputados nunca se reunió.

"La ampliación del pedido de juicio político es acerca del desempeño particular del presidente de la Corte y de ningún modo involucra al Poder Judicial (...) ni mucho menos al presidente de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun", aclaró Carrió.

Por su parte, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Organizado (Dajudeco) del Poder Judicial se defendió de las acusaciones de Carrió sobre de filtración de escuchas telefónicas en el marco de investigaciones, entre ellas de conversaciones entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli. Además, invitó a la diputada "a que concurra a esta sede" a fin de ejercer todo el control que crea necesario", y aclaró que la Dajudeco "ya no depende de la Corte", que ya "no tiene intervención en la gestión".