Carrió aclaró que no rompe, pero insistió en que "la impunidad no es negociable"

La líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, aseguró que perdió "la confianza en el presidente" Mauricio Macri tras considerar que "se rompió el pacto contra la impunidad". No obstante haber agudizado la interna de Cambiemos, la diputada nacional aclaró ayer que "no" va a quebrar la coalición gobernante.

Luego de sus cruces con el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, la jefa de la CC-ARI explicó que está "desilusionada" con el mandatario nacional, aunque ratificó que va a "garantizar la gobernabilidad".

En un evento realizado el sábado pasado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, donde fue a participar de la presentación de un libro de la legisladora del Parlasur Mariana Zuvic, Carrió cargó también contra el jefe de Gabinete.

"Garavano hace lo que le dice (Marcos) Peña", señaló. Y resaltó que "la decisión de actuar o no" frente a este tipo de hechos "es de Macri".

Al respecto, la diputada destacó que el presidente se encuentra "en un tiempo de bisagra histórica" en el que tendrá que decidir entre "la línea de (Daniel) Angelici y la línea Carrió". Al respecto, añadió: "Va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae".

Frente a un auditorio colmado, la legisladora advirtió: "O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio. Porque, si es Angelici, son los barrabravas, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, Fútbol para Todos y Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis".

Sin embargo, la diputada aclaró que no tiene en carpeta una ruptura con la coalición de gobierno. "Tampoco me voy a ir porque no voy a ser funcional a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el presidente me busca, es cierto que sólo tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar. El partido está jugado así" subrayó.

Asimismo, Carrió manifestó que tiene "una decisión de vida contra la impunidad" y que ese es el motor que la "empuja cada día" en su actividad política. "Eso no me lo va a quitar el presidente ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nadie", expresó.

Las causas

Más allá de su enfrentamiento con Garavano, de quien dijo que promoverá su juicio político por haber cuestionado el régimen de prisión preventiva, Carrió también descargó su furia contra el gobierno por la remoción de tres funcionarios de la Afip que contaban con su apoyo en la investigación de Angelo Calcaterra, el primo del presidente.

Según dijo, los despidos de Horacio Castagnola, Jaime Mecikovsky y Carlos Bo, a quienes definió como "héroes de la Afip" por ir al fondo de la investigación en la llamada causa de los cuadernos, "equivale a aliarse con (el ex titular del organismo Ricardo) Echegaray y su gente".

Ayer, a través de su cuenta de Twitter, Carrió sumó una nueva embestida contra las corporaciones empresariales y, en esa línea, adelantó que esta semana denunciará penalmente a los laboratorios, apuntó al "círculo rojo" y subió el video del discurso que pronunció el sábado en Corrientes, confirmando que ya no le atiende el teléfono al presidente.

También procuró, mediante esa red social, templar los ánimos: "No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de Justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable".

Reacciones

En tanto, la agudización de la interna oficialista obligó a su dirigencia a sentar posición. En ese sentido, el diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky tomó partido a favor de Garavano, al tiempo que destacó que el tono de las declaraciones de la jefa de la CC "ameritan" una conversación entre los líderes de los tres partidos que integran Cambiemos.

A su vez, el senador nacional Federico Pinedo dijo que "Carrió siempre ayuda porque es una vara de referencia y deja en claro el objetivo central de Cambiemos, que es terminar con un Estado mafioso".

Asimismo, analizó que la diputada "tomó las opiniones personales" de Garavano "como si fuera una presión sobre el Senado o los jueces y, por eso, lo cuestionó".

En la vereda opositora, el diputado nacional Felipe Solá aseguró que no cree "nada del enojo" de Carrió y sostuvo que Macri es "absolutamente" capaz de encubrir un caso de corrupción.

"Por un lado, hay un personaje exitoso y, por el otro, si al gobierno le va mal, cuídense de Carrió. Además, creo que existe un problema personal, de poder", opinó.

El sindicalista Luis Barrionuevo, a su turno, apeló a una chicana para nombrar a la líder de la CC. "Creo que el gobierno está cada día más debilitado, más si le saca el apoyo «La República»", afirmó.

Además, explicó que la declaración de Carrió respecto de la perdida de confianza en Macri reflejan "el colmo" de la coalición de gobierno.