Carrió: "A las 6 vamos a decir ganamos, que no sabemos si ganamos"

"A las 6 nosotros vamos a decir 'ganamos', que no sabemos si ganamos", reveló anoche la diputada Elisa Carrió en un acto en un club porteño junto a Horacio Rodríguez Larreta

Según publica Infobae, la diputada hizo delirar a la platea con su stand up electoral, que contó con la presencia de buena parte de los dirigentes de la Coalición Cívica y del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe, Diego Santilli.

En ese marco, Carrió reveló su método político y de comunicación para el domingo 27 de octubre. “A las 6 nosotros vamos a decir ‘ganamos’, que no sabemos si ganamos. Se sale con la certeza de la victoria en todo el país y también en provincia de Buenos Aires. Y se anuncia el más grande triunfo, yo se los apuesto, para este señor en la Capital Federal”, gritó la diputada mientras señalaba a Rodríguez Larreta.

Carrió apeló a esa estrategia porque, según su lógica, es, por ejemplo, el método que usó el PJ en la elección del 2007 que coronó a Cristina Kirchner.

Lilita dice estar convencida de que Mauricio Macri va a ganar, una hipótesis en la que pocos de los dirigentes de Juntos por el Cambio creen.

"Para perder siempre hay tiempo. ¿La elección cuando empieza? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde van a declarar victoria ellos. A las 6 y cuarto van a subir al escenario. Entonces, esto va a ser así. Escúchenme todos. Es la última vez que te digo, ‘Horacito’, si no te cago a patadas, porque es el final, ya ahora no hay vuelta para los formatos, a ‘Marquitos’, a todos los formatos, a la miércoles los formatos. A las 6 de la tarde ellos van a cantar victoria. Miren que me han robado dos elecciones, ¿cómo no lo voy a saber? En el 2007 a las 6 y cuarto cantaron la victoria, porque sabían que podía haber ballotage", explicó.

Y fustigó a Roberto Lavagna. "Fue el mayor robo con el silencio de todos. Y la jugada de Lavagna siempre para impedir que gane la oposición y gane el kirchnerismo. Además, Lavagna es muy soberbio, no voten a nadie que use calcetines con zapatos en la playa, ¡por favor!", resaltó.

Además le apuntó a Rogelio Frigerio. "Fíjense lo que hace el gobierno nacional, yo no entendía por qué, porque Frigerio esconde muchas cosas, total a mí no me importa Frigerio. Además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno. Porque las obras acá en Buenos Aires pertenecen al gobierno de Rodríguez Larreta y al Gobierno nacional, pero en todo el país pertenecen al Gobierno nacional de Macri a través del Fondo de Infraestructura. Y todos los gobernadores convencieron a sus pueblos con ayuda de algunos de Cambiemos que esas obras no eran de Cambiemos, eran del PJ. ¡Qué se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición!".