Carolina Binner: "Papá decía más con su mirada que con palabras"

"Su mirada penetrante y transparente y sus ojos azules decían mucho más que las palabras". Con estas palabras, Carolina Binner recordó esta mañana a Hermes, su padre, el ex secretario de Salud, ex concejal, ex intendente dos veces y ex gobernador que falleció el viernes en Casilda. En un emotivo diálogo con el periodista Guillermo Zysman, de LT8, la hija del líder socialista destacó la figura de su padre y agradeció las muestras de respeto y afecto que recibió la familia tras su desaparición física.

Como su padre, Carolina es médica y trabaja en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Todavía acongojada por su partida física, dijo que tanto ella como la familia vivieron "un huracán de emociones" tras el fallecimiento y expresó que más allá de la pérdida irreparable que significa la muerte de un padre, las muestras de afecto de "compañeros de trabajo, de militantes, de rosarinos y de tanta gente" ayudó a aliviar el dolor.

"Papá dedicó su vida a transformar no sólo la salud pública sino también a la ciudad", dijo y expresó que Binner tenía una capacidad de trabajo "increíble". "Siempre me preguntaba de dónde sacaba tanta energía y el siempre nos decía que esperaba que valiera la pena no poder estar más tiempo con nosotros. Ahora, viendo el recorrido que él hizo, yo digo: la pucha que valió la pena".

Carolina marcó como un hito en la vida pública de su padre el año 1989, cuando el por entonces intendente Héctor Cavallero lo designó secretario de Salud Pública del municipio, y dijo que antes de eso Binner se había preparado para esa tarea. "Hubo mucho estudio, mucho análisis de cómo era la realidad sanitaria en otros lugares, de lo que habían echo otros países. Creo que el nombramiento de Cavallero marcó una decisión política de desarrollar por fin un sistema de salud", evaluó.

También destacó que a Binner le gustaba decir que en materia de salud pública el trabajo es siempre colectivo, y que sin ese concepto no hubiese sido posible desarrollar un sistema de salud como el que tiene Rosario. "El empujó todo eso, pero en definitiva, como decía, todo es el fruto del trabajo de mucha gente".

La hija de Binner incluso instó a los trabajadores del área a mantener ese espíritu y dijo que para continuarlo, "cada trabajador de un hospital debe seguir haciendo de la salud publica una militancia, porque en definitiva es una manera de garantizar derechos".

- ¿Cómo era su padre?- le preguntó el conductor de El Primero de la Mañana.

- Era muy cariñoso. Nos dio la posibilidad de estudiar, de acceder a la cultura. Era una persona que podía disfrutar con pequeñas cosas, como una caminata o tomar mate al lado del río o escuchar música. Siempre nos infundía el respeto entre como hermanos y a las personas que están al lado nuestro, que nunca nos arrepintamos de dar algo por el otro o de ponernos a trabajar junto a otros.

También dijo que era un hombre "divertido" por más que su imagen pública dijera lo contrario, y que tuvo visión estratégica. En ese sentido, destacó su proyecto de 1995 para los siguientes 10 años de la ciudad. "Muchos decían cómo iba a pensar en una ciudad a diez años si la estaba gobernando en ese momento".

En el cierre, contó algo que solía repetir en momentos difíciles como diciembre de 2001, cuando recorría los barrios, iba a las asambleas de vecinos y caminaba por las calles. "Yo le decía que tuviera cuidado y él me respondía: si un gobernante no puede mirar a un ciudadano o escucharlo es porque algo estamos haciendo mal tenía. Papá tenía esa simpleza".