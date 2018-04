Carlotto: "Hay un presente que está destruyendo al país"

De paso por Rosario, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, volvió a arremeter ayer contra el gobierno nacional, al que le atribuyó "un presente que está destruyendo al país" y desinterés por la política de derechos humanos.

Carlotto participó en la Facultad de Derecho de un encuentro con autoridades y estudiantes organizado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), marco en el cual enfatizó: "No nos toman por sorpresa los desastres que está haciendo el gobierno de Cambiemos".

"Recordemos que (el presidente) Mauricio Macri dijo en su momento que los derechos humanos eran un «curro». Esa ofensa nos predispuso a pensar que no nos quería", prosiguió.

En esa línea, la líder de Abuelas enfatizó que, "de hecho, cuando Macri fue jefe del Gobierno porteño nunca nos recibió y, si lo hizo en algún momento, fue por obligación".

"Pero nunca nos imaginamos que Macri iba a hace este desastre en todos los órdenes de la vida, porque se están vulnerando otros derechos humanos como el trabajo, la vivienda y la educación digna, por ejemplo", subrayó, antes de abrir una charla pública en el patio central de Derecho.

Al potenciar sus críticas a la Casa Rosada, Carlotto sostuvo que "desgraciadamente tanto Macri como su séquito se acostumbraron a argumentar sus acciones con la herencia recibida o con lo que ocurrirá a futuro, pero hay un presente que está destruyendo al país".

Asimismo, la dirigente, que fue nombrada ciudadana distinguida de Rosario por el Concejo Municipal, advirtió: "A los derechos humanos los violentaron más cuando empezamos en los juicios orales y públicos que se realizan en todo el país a juzgar a los civiles, que son sus amigos, aquellos que se apropiaron de los dineros y los bienes históricamente".

"Desde ese momento comenzaron las restricciones y los despidos de centenares de miles de empleados de todas las oficinas públicas para achicar el Estado como si fuera una empresa. Y, en ese contexto, cerraron espacios que desde el gobierno anterior nos permitían acceder a información y a la prosecución de las causas contra represores", reprochó.

No obstante, Carlotto descartó que esos obstáculos estén frenando la búsqueda de justicia por parte de los organismos de derechos humanos: "Tenemos una experiencia de 40 años y sabemos cómo y con quién trabajar. También sabemos cómo defendernos y no tenemos ninguna dificultad en decir la verdad mirando a los ojos a esa gente".

"Inexorablemente, respecto de la democracia y el voto, tenemos que respetar este período. El diálogo hay que tenerlo y en algunos espacios hay apertura, muy pocos. Aunque también nos mienten, nos sonríen y palmean, y después no hacen nada", objetó la presidenta de Abuelas, que además fue distinguida por el Movimiento Sindical Rosarino (MSR).

También criticó la no realización de un acto oficial por el 42º aniversario del Golpe de Estado de 1976. "En realidad es coherente con la actitud que tiene el presidente. Creo que algún discurso dio, sin ninguna importancia. Cuando estaban buscando a los muertos del submarino (ARA San Juan), él estaba con globitos y fantasías en otras provincias, despreciando esas 44 vidas. Es un hombre, como dije en otras oportunidades, con ojos de vidrio. No tiene una mirada humana", graficó.

"Por eso, Abuelas y los demás organismos estamos muy preocupados, como también dedicados a proteger a los jóvenes, que son los peligrosos para ellos, para que no los metan en la cárcel o les inventen una situación no querida. Por eso, les decimos a los chicos que no usen la violencia sino el raciocinio", aseveró Carlotto, para luego sentenciar: "Estamos de pie, que es lo más importante, y tenemos confianza en nosotros".