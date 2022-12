El economista lanzó duras críticas contra el presidente Alberto Fernández por no cumplir con la resolución del máximo tribunal sobre la coparticipación de Caba

El ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, se metió en la polémica por el desacato del presidente Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte Suprema a favor de Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación , y advirtió que “la decisión del gobierno abre la puerta a Venezuela”.

En declaraciones radiales, Melconian aseguró que lo establecido por Nación “es un problema gravísimo”. “Estas cosas como la de coparticipación te hacen retroceder cinco casilleros. Urge encontrar una salida. Es gravísimo de forma institucional. Juego mi credibilidad ante la sociedad argentina que es una excusa económicamente hablando. Es lo de menor relevancia. Es algo políticamente erróneo. ¿Qué significan hoy un depósito, un bono o un terreno en la Argentina? Nada", se quejó.

Y continuó su análisis con una metáfora mundialista: “Es como si en el penal de Mbappé el comité ejecutivo de la AFA invadiera el campo y no te dejara patear. Y después pretendés que la Argentina salga campeón del mundo. Cuando el árbitro cobra, no te dejan patear... No tiene ningún futuro esa selección”.

El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves en Casa Rosada con los gobernadores para fijar una postura sobre el fallo de la Corte Suprema

“En la escuela te enseñan el himno, Aurora y que hay tres poderes de carácter independiente, donde uno está para cuidar la Constitución. Es gravísimo”, insistió Melconian.

En el tramo final de la entrevista con una radio porteña, el economista dejó en claro que la medida tomada por el máximo tribunal “no afectará los ingresos de las provincias”, como sí lo sentencia el oficialismo.

“Esto no es un tema económico y no afecta a las provincias. Acá hubo un manejo discrecional de fondos que se le sacaron a la Ciudad para dárselos a la provincia de Buenos Aires. Se metieron en un brete y hoy tenés que revertir cautelarmente ese proceso. Pero ocurre que el resto del comité ejecutivo invadió la cancha”, sentenció.