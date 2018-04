El ministro de Finanzas, Luis Caputo, rendirá cuentas por primera vez en el Congreso mañana, cuando informará sobre la deuda pública y sus supuestos vínculos con sociedades en paraísos fiscales.

Esos temas serán los ejes de su vista a la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda.

La interpelación a Caputo había sido reclamada por diputados opositores al jefe durante el último informe del jefe gabinete, Marcos Peña, en la Cámara baja a mediados de marzo pasado, ocasión en la que el funcionario se comprometió a que el ministro acuda a la bicameral.

El ministro de Finanzas dará un informe sobre el estado de la deuda pública y responderá a los cuestionamientos por su presunta participación en empresas offshore antes de ser designado funcionario.

Durante la reunión de la bicameral, que se constituyó sólo hace dos semanas, el bloque oficialista de Cambiemos acordó con la oposición citar al ministro para el 4 de abril y los senadores del oficialismo habían mencionado que el funcionario tenía "especial interés" en informar a los legisladores.

En ese encuentro de la comisión, se eligió al senador del interbloque Argentina Federal, José Mayans, como presidente, y al diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo como vicepresidente del cuerpo. Los secretarios de la comisión serán el diputado Axel Kicillof y el senador Ernesto Martínez, del oficialismo.

Al asumir como funcionario Caputo omitió declarar que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales. Pero el equipo argentino de Paradise Papers reveló que fue "fundador", "dueño indirecto" y "accionista indirecto" de la gerenciadora Noctua y titular de las acciones de otra sociedad en las Islas Caimán.

La semana pasada Caputo aseguró que no tiene "nada que ocultar" al ser consultado sobre los cuestionamientos por su presunta participación en empresas offshore antes de ser funcionario. "Estoy muy tranquilo. Siempre me he presentado en la Justicia ante cada denuncia que se ha hecho. No tengo nada que ocultar", destacó.

El ministro aseguró: "Puedo ir cuando me llamen al Congreso, pero creo que el lugar es la Justicia", y destacó: "Ahí es donde me presenté siempre y di todas las explicaciones". Agregó que "si el Congreso quiere que se las muestre (a las pruebas), se las mostraré".

Destacó ademas que le "encantaría ir al Congreso para comunicar bien todo el tema de la deuda porque se ha hablado mucho y hay mucha confusión".

Caputo aseguró que "nunca" fue "propietario ni accionista de Noctua ni de Princess". Fuentes oficiales dejaron trascender que su defensa apuntaría a alegar que fue "fiduciario" de un tercero.

Esta visita de Caputo será la primera que hará para informar sobre los niveles de endeudamiento, así como las comisiones y seguros que se pagaron"

El senador José Mayans (PJ), quien preside la comisión, aseguró: "Estamos atrasados en los informes trimestrales que debía hacer el ministro. Esta visita de Caputo será la primera que hará para informar sobre los niveles de endeudamiento, así como las comisiones y seguros que se pagaron".

El formoseño agregó que "la información que circuló dice que uno de los fondos que manejaba el ministro estuvo en compra de bonos a cien años, por lo que debe explicar ese tema".

Según el Indec, la deuda externa rondaba los US$ 232.952 millones a diciembre de 2017, con un crecimiento interanual del 28,5 por ciento.

Los senadores Miguel Pichetto (jefe del bloque de Mayans) y Federico Pinedo, titular del Senado, se reunirán hoy para ultimar detalles de esa sesión.

Además, Mayans adelantará a Caputo preguntas que le hagan llegar algunos legisladores y se presume que no habrá repreguntas.

La reunión será en el Senado, en el Salón de las Provincias, que fue reservado entre las 9 y las 13.

Mayans agregó que tras la visita podría haber una resolución que rechace el manejo del gobierno sobre la deuda y eso podría repercutir en el debate sobre el presupuesto 2019.

El ministro de Finanzas pidió un proyector para exponer, aunque en su entorno no confirmaron si va a llevar documentos para defender su versión sobre las offshore.

Deberá explicar si uno de los fondos que manejaba participó de la compra de bonos a cien años emitidos por el país