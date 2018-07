Cappiello advierte que es "ilegal" el pago de la deuda de Nación con obra pública

La deuda. El pasado 31 de marzo venció el plazo establecido para que la Casa Rosada defina con Santa Fe la modalidad del pago de la deuda generada por la retención indebida del 15 por ciento de fondos coparticipables. El pasivo fue convalidado por un fallo de la Corte Suprema de 2015, que instó a las partes acordar la forma de la cancelación. En 2017, tras la firma del pacto fiscal, el gobierno de Macri ofreció cancelar con una vieja iniciativa de pagar con obras públicas.

"Hay que tener en cuenta que son obras que comprometió el señor presidente (Mauricio Macri) y el hoy ministro de Energía (Javier Iguacel) aquí en esta provincia que iban a hacer la autopista de la ruta 34, de la 33, la ruta segura de la 11. Y echaron ya a los empleados de peajes, con lo cual dejaron a más de 150 personas sin trabajo", destacó Cappiello a Zysman 830 de La Ocho.

Cappiello advirtió que ante este panorama, ni la provincia ni Nación van a poder rendir esta propuesta ante el Tribunal de Cuentas. "Me parece que es algo que no se va a poder llevar adelante", apuntó.

Dijo que el pago de la deuda con obras "legalmente no es posible". Y sobre si va a tener el visto bueno de la Legislatura, afirmó: "Yo creo que no, todos estos montos son coparticipables a municipios y comunas, es del 13,4 por ciento y si me refiero al departamento Rosario es mucho dinero y podríamos usarlo en otras cosas".

De esta manera, el exministro de Salud se sumó al rechazo que manifestara días atrás el presidente de la Legislatura Antonio Bonfatti, quien calificó a la propuesta como "un chiste que no resiste ni un tribunal de cuentas".