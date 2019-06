Camioneros resiste cualquier cambio en el convenio colectivo del sector

El secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró que su gremio "no va a resignar ni un ítem" del convenio colectivo del sector, en el marco de las negociaciones salariales en las que el gremio reclama un aumento del 46 por ciento.

La paritaria clave del sector del transporte de cargas preocupa al gobierno, que quiere planchar los acuerdos por aumento de salarios en el orden del 28 por ciento. Por eso, el presidente Mauricio Macri se metió de lleno en esa negociación, con un fuerte ataque al gremio de camioneros. Frente a un auditorio de niños en el club Ciclón, el jefe del Estado se refirió a los costos logísticos y denunció que "hay una patota del transporte que lleva a tener el costo del camión más alto de la región".

En declaraciones a la televisión porteña, el dirigente gremial precisó que Camioneros está discutiendo paritarias con una exigencia de suba salarial "del 46 por ciento, más el bono de 20 mil pesos".

Los empresarios contestaron, agregó, "con once puntos de rebaja del convenio: bajar la antigüedad, bajar la indemnización, no a los bonos, bajar viáticos por kilometraje, el de comida".

"Es una provocación del gobierno nacional, que tiene de che poibe a la Fadeeac", dijo en alusión a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (Fadeeac). Moyano estimó que, con las palabras del presidente, los directivos de la central "van a venir agrandados a decir que no están en condiciones de darnos el aumento que pretendemos".

Igual, adelantó que el lunes la conducción del gremio se reunirá para definir acciones. "No sé si paro o movilización, pero una acción se tendrá que llevar adelante", dijo. Su mensaje fue: "No nos vamos a dejar apretar ni por los empresarios, ni por el ministro de Transporte ni por el presidente Macri".

Contra la reforma laboral

Moyano también opinó que el ataque presidencial obedece a la oposición de los gremios a la reforma laboral. "Acá no va a pasar la reforma, quieren explotar a los trabajadores, precarizarlos pero el movimiento obrero no lo va a permitir", dijo.

Pablo Moyano aclaró, además, que el salario de los camioneros "influye entre un 7 por ciento y un 8 por ciento en una empresa de transporte cuando lo contratan para llevar el servicio" y señaló que "hay que sumarle los gastos que tiene el dueño del camión en combustible, peaje, insumos".

"Que baje el combustible y los costos de insumos y van a ver si baja el costo de logística", acotó.

El secretario general del sindicato de recolectores de Rosario y referente local del moyanismo, Marcelo Andrada, también cruzó al presidente. "Los trabajadores camioneros gracias a la inclaudicable labor de nuestro dirigente Hugo Antonio Moyano somos casi los únicos trabajadores que tienen un sueldo digno, y ello no se debe a las políticas públicas o a vivir en una sociedad justa y equitativa sino y únicamente por el valor y las acciones de nuestros dirigente", dijo.

Por último, Andrada añadió: "Las declaraciones del presidente no hacen otra cosa que revelar que no entendió donde estaba parado, frente a quienes, qué día y con qué objeto. De la misma manera que no entendió de que se trataba gobernar".

Paritarias

En materia de paritarias, la Federación de Trabajadores Químicos se encuentra en pleno proceso paritario con las cámaras empresarias del sector. En ese sentido se ha pedido un resarcimiento económico del 18 por ciento correspondiente a la paritaria pasada y además un 31 por ciento para la actual paritaria 2019 y 2010 con cláusula de revisión.

"Debido al proceso inflacionario pasado que rozó el 50 por ciento queda un saldo para no perder poder adquisitivo y debemos acordar la paritaria actual. Hasta acá la Cámara no se acerca a nuestras pretensiones", señalaron desde la Federación.

Por lo pronto, esta semana que se abre habrá nueva reunión paritaria del sector.