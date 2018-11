Conductor. "Antes discutíamos el mínimo no imponible, ahora un plato de comida", dijo ayer Moyano.

El Sindicato de Camioneros anunció ayer que logró firmar "la paritaria más alta del país", que suma un 15 por ciento adicional al aumento del 25,5 por ciento acordado en junio pasado con los empresarios del sector. El incremento final será así de 40,5 por ciento. Con esta negociación, el gremio desistió de llevar adelante la medida de fuerza con la que había amenazado la semana pasada.

El anuncio lo realizó el jefe del gremio de los Camioneros, Hugo Moyano, al término de la reunión entre el sindicato y las autoridades de la federación que agrupa a las empresas del transporte de cargas (Fedeac), en la Secretaría de Trabajo.

Ante gran número de afiliados, en la puerta de la secretaría, Moyano resaltó que había logrado en la negociación "un 40,5 por ciento acumulativo" de aumento en el año.

Detalló que en la reapertura de la paritaria del gremio que se definió esta semana acordó un aumento en tramos: 8 por ciento en octubre, 11 por ciento para noviembre y un 5,2 por ciento en mayo.

"Hemos logrado a partir de octubre y hasta mayo, durante todo este año que hemos discutido salarios, llegar al 40,5 por ciento con un salario acumulado", resumió Moyano.

El sindicalista agradeció a los trabajadores del sector su apoyo para alcanzar esta meta y recordó que "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

"Nadie hace más esfuerzo y sacrificio para la patria que los trabajadores, por eso no es posible que se le niegue un aumento cuando a esta situación del país la llevaron los funcionarios", dijo Moyano. Y remarcó: "Antes discutíamos el mínimo no imponible, ahora un plato de comida".

En la reapertura de paritarias Moyano había amenazado con ir al paro si no obtenía el 42 por ciento de suba salarial, según dijo en aquella oportunidad.

"Si no vienen con una propuesta aceptable, inevitablemente vamos a tener que ir al paro, no hay otra salida, porque no lo entienden de otra forma", había advertido el sindicalista, que lleva más de treinta años al frente de Camioneros.

El acuerdo impactó positivamente en los trabajadores nucleados en el gremio de Recolectores de Rosario. Según su secretario general, Marcelo Andrada, las empresas de recolección Lime, Limpar y la estatal Sumar, entre otras tantas, adhieren al acuerdo, por lo que el trabajo de recolección de residuos domiciliarios y barrido ganó en tranquilidad en Rosario y Santa Fe.

El porcentaje obtenido por los camioneros supera la suba anual del 40 por ciento acordada por el gremio de los empleados judiciales.

En cambio, el gremio de trabajadores petroleros y del gas privados aseguró que logró un nuevo acuerdo paritario mayor al de Camioneros, consistente en un 20 por ciento de aumento salarial que se suma a un 25 por ciento acordado en julio, y con una cláusula de revisión para comienzo de 2019.

Así lo confirmó en Río Gallegos el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz al señalar que el aumento fue conseguido en el marco de la paritaria nacional. El sector destacó en un comunicado que con este acuerdo "se logró extender la pauta salarial interanual obtenida a lo largo de este 2018 a una cifra superior al 45 por ciento de aumento".

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Químicos de San Lorenzo comenzó el reclamo de la reapertura de las paritarias y ante la negativa empresaria comenzaron medidas de fuerza. El martes hubo un paro general de actividades por 24 horas.

"Ratificamos el pedido del 40 por ciento con la cláusula de revisión en febrero", dijo Julio Barroso, secretario general del gremio local. Detalló que piden para lo que resta de 2018 el 15 por ciento, dividido en tramos iguales para octubre, noviembre y diciembre, que se suma al 25 por ciento ya acordado".

"Les manifestamos a los empresarios la preocupación por un contexto donde aumenta todo, esto es algo que golpea a los dos partes, a los trabajadores y al que pone el capital", sostuvo Barroso.