El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que lanzará un paro nacional si los empresarios del sector no realizan una "propuesta aceptable" de aumento salarial en la reunión paritaria que tendrán el miércoles próximo. El gremio pidió la reapertura de la paritaria, frente al descontrol inflacionario, pero mientras el reclamo sindical fue del 17 por ciento, los empresarios ofrecieron 7 por ciento.

"No hay otra salida", argumentó Moyano ante delegados sindicales tras la reunión que mantuvo con autoridades de la federación que agrupa a las empresas del transporte de cargas (Fadeeac), en la sede de Callao al 100 de la Secretaría de Trabajo, donde el gremialista planteó una pauta paritaria anual del orden del 42 por ciento.

Al término de la reunión, ante gran cantidad de afiliados que se concentraron en la avenida Callao, Moyano explicó que pidió un 17 por ciento de suba salarial, que se sumaría al 25 por ciento ya otorgado, lo que llevaría la paritaria al 42 por ciento anual. Los empresarios ofrecieron 7 por ciento.

"Si no vienen con una propuesta aceptable, inevitablemente vamos a tener que ir al paro, no hay otra salida, porque no lo entienden de otra forma", advirtió el sindicalista.

La demora en el cierre de la paritaria camionera podría derivar en un paro de 48 horas en el servicio de recolección y limpieza de Rosario. Esto es así porque el Sindicato de Recolectores, que conduce Marcelo Andrada, es el referente local moyanismo.

"Si el miércoles que viene no hay acuerdo se lanza un paro de 48 horas", dijo Andrada, quien acompañó a Pablo y Hugo Moyano en la reunión con los empresarios.

Gastronómicos

Por otro lado, el Sindicato Gastronómico de Rosario informó que, en el marco de la paritaria del sector, se logró "adelantar" para octubre, un 10 por ciento del aumento que estaba pautado para enero próximo.

La paritaria cerrada a mitad de año para el sector que indicaba un 25 por ciento total desdoblado y 15 por ciento en junio y 10 por ciento enero de 2019.

"Es un logro importante debido a la velocidad de la inflación de este año", señaló Sergio Ricupero, secretario gremial del sindicato Gastronómico de Rosario.

Aeronavegantes

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo Brey, pactó nada menos que una suba del 42,81 por ciento para los tripulantes de cabina de la empresa American Airlines.