Cambiemos ratificó que "no acompañará" la reforma constitucional

"No llegamos a un acuerdo y no acompañaremos la reforma de la Constitución ", afirmó el hoy el diputado provincial Federico Angelini, jefe de la bancada de Cambiemos en la Cámara baja, al ratificar que el bloque macrista le bajó el pulgar al proyecto impulsado desde del gobierno provincial y que será debatido hoy en la Legislatura.

La Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto enviado por el gobernador Miguel Lifschitz que prevé, entre otros cambios en la Constitución, la posibilidad de que el primer mandatario pueda ser reelegido una vez. Además del Frente Progresista, el proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR). En la vereda opuesta se ubica el PRO y el justicialismo.





Angelini, referente de Cambiemos en la provincia, y sostuvo ése sector "no acompañará" el proyecto de reforma de la Carta Magna, y señaló que "se trabajó hasta el último día para ver si la iniciativa del Ejecutivo Provincial se podía modificar, si se podían acercar algunas propuestas, pero no se llegó a un acuerdo, ni consenso".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el diputado macrista remarcó que "ni siquiera se llegó a discutir la reelección del gobernador", y explicó: "Frente a una reforma constitucional, una Carta Magna que tiene más de 50 años en la provincia y necesita ser actualizada, el tema de la reelección del gobernador es ínfimo".





"Propusimos cuestiones en términos de derechos electorales, temas que tienen que ver con la Justicia, que el Consejo de la Magistratura sea por rango constitucional. Juristas y politólogos trabajaron con equipos del Ejecutivo provincial, pero no se pudo llegar a un acuerdo", agregó Angelini.

Finalmente, sostuvo "que no se llegó a tratar el tema de la reelección porque no hubo acuerdo en otros puntos. Por ejemplo, poner en la Constitución la de la Caja de Jubilaciones. O poner los servicios públicos dentro de la Constitución. Al no llegar a un acuerdo entre otros puntos no podemos acompañarlo".