Cambiemos insiste con su rechazo al plebiscito y volverá a la Justicia

La consulta popular celebrada el pasado domingo en La Rioja para que la ciudadanía exprese su apoyo o su rechazo a la re-reelección del gobernador Sergio Casas continúa generando polémica. Ayer el abogado radical y constitucionalista Ricardo Gil Lavedra aseguró que se agotarán las instancias judiciales para rechazar el plebiscito.

"Vamos a apelar y vamos a agotar la instancia judicial local en La Rioja y después iremos a la Justicia federal", puntualizó Gil Lavedra, y destacó que "la participación popular en La Rioja fue mucho menor al que dicen, y la ley dice que el escrutinio es sobre votos positivos".

El mismo domingo, ya cerrados lo comicios, el jurista había tildado de "mamarracho" a la consulta y adelantado que "de ninguna manera vamos a avalarlo porque vamos a ir a la Justicia".

Además, sostuvo que el hecho de "que haya una cláusula que impida la reelección y se busque en (sesiones) extraordinarias (de la Legislatura) introducir una cláusula para apartarse de la Constitución y llamar a una consulta ad hoc no puede ser legítimo".

El meollo del conflicto

El principal punto de conflicto entre oficialismo y oposición es que ni el "sí" a la reforma (que obtuvo el 25,22 por ciento de los votos emitidos) ni el "no" (con el 17,88 por ciento, siempre según los cómputos provisorios) lograron superar el piso del 35 por ciento que establece la Constitución apara validar la consulta.

Gil Lavedra se suma así a la saga de rechazos que se viene escuchando desde Cambiemos. Por ejemplo, para el senador y ex ministro de Defensa, Julio Martínez "de cada 10 riojanos, 8 le dijeron que no a la enmienda, ya sea no yendo a votar o votando por el «no». Vamos a ir a la Corte porque a nuestro juicio no debe quedar incorporada la enmienda", que para el legislador "no tiene legitimidad".

La discordia fue la consecuencia de que no hubo una concurrencia masiva a votar que diera un resultado contundente. En el oficialismo local sostienen que el "no" estaba obligado a conseguir un piso de 35 por ciento del padrón para tumbar la enmienda que permita un tercer período del gobernador, algo prohibido hasta ahora por la Constitución local. La oposición argumenta lo contrario: que el "sí" debió llegar a ese umbral.

Como ninguno de los dos lo hizo, desde ambos sectores salieron a proclamarse a su modo ganadores. Casas ya cuenta con un guiño de la Justicia local: el titular del Tribunal Electoral dio por "válida" la votación de la consulta a favor de la enmienda, pese a que aún no había comenzado el escrutinio provisorio. En Cambiemos, justamente, acusan a la Justicia local de ser "adicta" a los deseos del PJ que responde a Casas y por eso se reservan la posibilidad de volver a la Corte nacional con su reclamo. El máximo tribunal ya había rechazado frenar la consulta popular pero dejó en claro que podía retomar el tema.

