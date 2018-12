El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el frente oficialista Cambiemos, integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC), está "sólido y trabajando como corresponde", más allá de admitir que, "como seres humanos, siempre puede haber enojos". Y, a modo de balance de la reciente Cumbre de Líderes del G20 en el país, enfatizó: "Nunca hubo tanta atención del mundo con la Argentina" como ahora.

"Estamos recorriendo un período histórico de la Argentina, de un gobierno que tuvo que afrontar cargas muy duras, en un contexto internacional muy difícil y en minoría (parlamentaria) y la coalición está sólida, trabajando como corresponde", definió el mandatario en un tramo de la conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, donde hizo un balance de la Cumbre del G20 y sus reuniones bilaterales.

Acerca de la relación entre los socios de Cambiemos, Macri destacó "la enorme responsabilidad" que existe dentro de ese espacio y subrayó su "solidez", más allá de reconocer: "Somos seres humanos y siempre puede haber enojos o situaciones complicadas".

"Nuestra inteligencia es tener buenas relaciones con todos los países, en vez de hacer prioridades ideológicas o juzgar comportamientos" de otras naciones, continuó el jefe del Estado, para luego resaltar que "nunca hubo tanta atención del mundo con la Argentina" como ahora. De ese modo, trazó un balance del encuentro del G20, que se realizó el viernes y el sábado pasados en Buenos Aires.

"Venimos de muchos años de aislamiento, de no tratar con el mundo. Los argentinos no somos los mismos que éramos un año atrás y eso no significa que los problemas hayan desaparecido, porque acumulamos problemas de 70 años profundizados en los últimos 15 ó 20. Pero lo importante es que nos sirvió para entender más cómo insertarnos en el mundo", aseguró.

En ese sentido, el presidente agregó: "Ahora resta esperar meses de trabajo, y ese trabajo nos llevará a bajar la inflación y a que, lentamente, nuestra economía vuelva a arrancar, sin hacer pronósticos".

"El mundo está comprometido con lo que nos pasa, con ayudarnos y acompañarnos", prosiguió el líder de Cambiemos. Y afirmó que hay que "seguir trabajando como hasta ahora, porque en el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario".

Satisfacción

Macri admitió que "había muchas dudas en cómo iba a resultar" la organización del G20 y, tras calificarlo de "histórico", agradeció "especialmente a los que participaron" con ese objetivo, entre ellos a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich; a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a la Dirección de Migraciones y a "todos los que trabajaron en la logística y el transporte". Al respecto, añadió: "Todos quedaron maravillados con nuestra atención y hospitalidad".

"Logramos ser una presidencia (del G20) que concilie, que una, que logre una declaración que avanza en cuidar los temas que atañen al cambio climático y seguir buscando formas de profundizar el comercio. Se propuso reformas en la OMC (Organización Mundial de Comercio)", recordó sobre las conclusiones del documento que el sábado firmaron los líderes del mundo en la cumbre, celebrada por primera vez en Sudamérica.

Sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), del cual fue un firme impulsor, el mandatario dijo que el 10 de diciembre próximo habrá una "nueva reunión técnica". En esa línea, indicó: "Esperamos avanzar".

Acerca de un posible aumento a los jubilados o un bono, Macri aclaró que existen "limitaciones presupuestarias" y respecto del tratamiento de la ley de alquileres en el Congreso, recordó que "hay que acordar (en las Cámaras) sin mayoría propia y, por eso, no todos los temas se pueden resolver" (ver página 12).

Asimismo, el presidente destacó el llamado a sesiones extraordinarias para abordar el proyecto gubernamental de sancionar a los barras del fútbol y, de ese modo, "poner un límite a la violencia".

El futuro

Sobre una posible postulación a la reelección en los comicios de 2019, Macri sentenció: "Meses son una eternidad con la agenda que tenemos para salir adelante. Todo esto tiene sentido si se genera trabajo, porque la Argentina ha sufrido por abandonar la cultura del trabajo".

Acerca de la economía de la Argentina, el jefe del Estado aclaró: "No queremos hacer más pronósticos". Luego destacó el crecimiento de las exportaciones en un 15 por ciento y auguró nuevamente una buena cosecha para el año próximo, así como el crecimiento del turismo.

Respecto del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro (quien asumirá el 1 de enero), Macri contó que habló con él de ese tema y le ratificó que "quiere avanzar, pero necesita ver dónde está". Y agregó que se reunirán "lo antes posible durante el verano".